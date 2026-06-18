Βενέτσια-Αρμάνι 72-86: Με εξαιρετικό Μπρουκς κατέκτησε το 32ο πρωτάθλημα Ιταλίας
Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο η Αρμάνι Μιλάνο με πρωταγωνιστή τον Άρμονι Μπρουκς επιβλήθηκε (86-72) της Βενέτσια εκτός έδρας και με 3-1 στη σειρά των τελικών έφτασε στην κατάκτηση του 32ου πρωταθλήματος Ιταλίας.
Η ομάδα του Πέπε Ποέτα είχε ένα μικρό προβάδισμα (40-45 στο 20’) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στη Βενέτσια που ήταν ανταγωνιστική με Αρ Τζέι Κόουλ να σκοράρει, αλλά το κακό περιφερειακό σουτ (4/12 τρίποντα, 33.3%) των παικτών του Νέβεν Σπάχια δεν άφηνε περιθώρια να αντιδράσουν.
Η Αρμάνι μπήκε δυναμικά στο δεύτερο μέρος και με το επιμέρους 16-23 στο τρίτο 10λεπτο προηγήθηκε με 12 πόντους (56-68 στο 30’), μια διαφορά που αποδείχθηκε ασφαλείας, καθώς δεν αισθάνθηκαν απειλή οι φιλοξενούμενοι διατηρώντας μια διαφορά που τους οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 40-45, 56-68, 72-86.
ΒΕΝΕΤΣΙΑ (Σπάχια): Χόρτον 2, Κάντι 2, Μπόουμαν 7 (1/2 τριπ.), Γουίτλι 6, Βάλενταιν, Τεζιτόρι 11, Κόουλ 14 (1/2 τριπ., 6 ριμπ.), Παρκς 6, Λέβερ, Ντε Νικολάο, Νίκολιτς, Γουίλτζερ 8 (2/2 τριπ.).
ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Ποέτα): Έλις 6 (2/2 τριπ.), Μπολμάρο 4, Ρίτσι 4, Γκούντουριτς 5 (1/3 τριπ.), Ντιοπ 4, Μάνιον 3, Τονούτ, Μπρουκς 15 (3/7 τριπ.), ΛεΝτέι 5 (1/3 τριπ.), Φλακαντόρι, Σιλντς 12 (2/5 τριπ.), Νίμπο 8 (7 ριμπ.).
Nessuno come noi 🤍❤️— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 18, 2026
32 🏆 🇮🇹
No one does it better🤍❤️
32 🏆 🇮🇹 #ForzaOlimpia pic.twitter.com/QucI1sl4dd
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