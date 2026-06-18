Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε το πρωτάθλημα Ιταλίας επικρατώντας (86-72) της Βενέτσια εκτός έδρας και με 3-1 έφτασε στην κατάκτηση του 32ου πρωταθλήματος Ιταλίας.

Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο η Αρμάνι Μιλάνο με πρωταγωνιστή τον Άρμονι Μπρουκς επιβλήθηκε (86-72) της Βενέτσια εκτός έδρας και με 3-1 στη σειρά των τελικών έφτασε στην κατάκτηση του 32ου πρωταθλήματος Ιταλίας.



Η ομάδα του Πέπε Ποέτα είχε ένα μικρό προβάδισμα (40-45 στο 20’) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στη Βενέτσια που ήταν ανταγωνιστική με Αρ Τζέι Κόουλ να σκοράρει, αλλά το κακό περιφερειακό σουτ (4/12 τρίποντα, 33.3%) των παικτών του Νέβεν Σπάχια δεν άφηνε περιθώρια να αντιδράσουν.

Η Αρμάνι μπήκε δυναμικά στο δεύτερο μέρος και με το επιμέρους 16-23 στο τρίτο 10λεπτο προηγήθηκε με 12 πόντους (56-68 στο 30’), μια διαφορά που αποδείχθηκε ασφαλείας, καθώς δεν αισθάνθηκαν απειλή οι φιλοξενούμενοι διατηρώντας μια διαφορά που τους οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 40-45, 56-68, 72-86.

ΒΕΝΕΤΣΙΑ (Σπάχια): Χόρτον 2, Κάντι 2, Μπόουμαν 7 (1/2 τριπ.), Γουίτλι 6, Βάλενταιν, Τεζιτόρι 11, Κόουλ 14 (1/2 τριπ., 6 ριμπ.), Παρκς 6, Λέβερ, Ντε Νικολάο, Νίκολιτς, Γουίλτζερ 8 (2/2 τριπ.).

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Ποέτα): Έλις 6 (2/2 τριπ.), Μπολμάρο 4, Ρίτσι 4, Γκούντουριτς 5 (1/3 τριπ.), Ντιοπ 4, Μάνιον 3, Τονούτ, Μπρουκς 15 (3/7 τριπ.), ΛεΝτέι 5 (1/3 τριπ.), Φλακαντόρι, Σιλντς 12 (2/5 τριπ.), Νίμπο 8 (7 ριμπ.).

