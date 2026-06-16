Η Βενέτσια δεν επέτρεψε στην Αρμάνι Μιλάνο να πανηγυρίσει πρόωρα τον τίτλο. Με εντυπωσιακή εμφάνιση επικράτησε με 109-97 στο Game 3 των τελικών και παρέτεινε τη σειρά.

Με την πλάτη στον τοίχο μετά τις δύο ήττες στο Μιλάνο, η Βενέτσια έβγαλε αντίδραση την κατάλληλη στιγμή και επέστρεψε δυναμικά στη μάχη του τίτλου επικρατώντας με 109-97 στην έδρα της, για να μειώσει σε 2-1 τη σειρά των τελικών του ιταλικού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στην τρίτη περίοδο, βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και με ένα επιμέρους 36-19 δημιούργησαν διαφορά που η Αρμάνι δεν κατάφερε ποτέ να καλύψει.

Η Βενέτσια είχε πολλές λύσεις και πρωταγωνιστές, με τον Τζόρνταν Παρκς να ξεχωρίζει πραγματοποιώντας μία γεμάτη εμφάνιση με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Ρ.Τζ. Κόουλ, ο οποίος πρόσθεσε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για την Αρμάνι Μιλάνο, ο Άρμονι Μπρουκς σημείωσε 22 πόντους, ο Λεάντρο Μπολμάρο πρόσθεσε 20, ενώ ο Σαβόν Σιλντς τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποτρέψουν την πρώτη ήττα της ομάδας τους στη σειρά.

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 50-50, 86-69, 109-97