Η Αρμάνι Μιλάνο επιβλήθηκε (92-79) της Βενέτσια και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών του ιταλικού πρωταθλήματος.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση η Αρμάνι Μιλάνο κυριάρχησε (92-79) της Βενέτσια και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών της Serie A, στο κατάμεστο Unipol Forum.

Η ομάδα του Τζιουζέπε Ποέτα με «όπλο» την πολύ καλή άμυνα πήρε μια σημαντική διαφορά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (62-39 στο 40’) που έφτασε και στο +27 (66-39 στο 21.40’’) και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην ομάδα στη Βενέτσια.

Πρώτος σκόρερ για την Αρμάνι ήταν ο Ζακ ΛεΝτέι με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Άρμονι Μπρουκς τον ακολούθησε με 19 πόντους και 3 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν η συμβολή των Ουσμάνι Ντιοπ (9 πόντους και 6 ριμπάουντ) και Λεάντρο Μπολμάρο (16 πόντους ).

Η Βενέτσια του Νέβεν Σπάχια προσπάθησε να αντιδράσει με τους Αρ Τζέι Κόουλ (16 πόντους και 7 ριμπάουντ) και Κάιλ Ουίλτζερ (19 πόντους), αλλά δεν είχε τις λύσεις για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε το 2-0 στη σειρά και πλέον είναι μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-22, 62-39, 80-64, 92-79.