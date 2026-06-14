Αρμάνι Μιλάνο-Βενέτσια 92-79: «Καθάρισε» με ΛεΝτέι-Μπρουκς και έκανε το 2-0 στους τελικούς
Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση η Αρμάνι Μιλάνο κυριάρχησε (92-79) της Βενέτσια και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών της Serie A, στο κατάμεστο Unipol Forum.
Η ομάδα του Τζιουζέπε Ποέτα με «όπλο» την πολύ καλή άμυνα πήρε μια σημαντική διαφορά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (62-39 στο 40’) που έφτασε και στο +27 (66-39 στο 21.40’’) και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην ομάδα στη Βενέτσια.
Πρώτος σκόρερ για την Αρμάνι ήταν ο Ζακ ΛεΝτέι με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Άρμονι Μπρουκς τον ακολούθησε με 19 πόντους και 3 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν η συμβολή των Ουσμάνι Ντιοπ (9 πόντους και 6 ριμπάουντ) και Λεάντρο Μπολμάρο (16 πόντους ).
Η Βενέτσια του Νέβεν Σπάχια προσπάθησε να αντιδράσει με τους Αρ Τζέι Κόουλ (16 πόντους και 7 ριμπάουντ) και Κάιλ Ουίλτζερ (19 πόντους), αλλά δεν είχε τις λύσεις για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.
Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε το 2-0 στη σειρά και πλέον είναι μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-22, 62-39, 80-64, 92-79.
Fastbreaking 🏎️ pic.twitter.com/vIHCO8YXIM— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 13, 2026
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