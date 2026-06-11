Η Αρμάνι Μιλάνο έδειξε την ποιότητα της, επικράτησε με 100-80 της Βενέτσια και έκανε το 1-0 στους τελικούς του πρωταθλήματος Ιταλίας.

Τον τίτλο του φαβορί δικαιολόγησε στο Game 1 των τελικών του πρωταθλήματος Ιταλίας η Αρμάνι. Η ομάδα από το Μιλάνο ήταν κυρίαρχη στον πρώτο τελικό και δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 100-80 για να ανοίξει λογαριασμό.

Επόμενο ματς θα διεξαχθεί και πάλι στην έδρα της Αρμάνι στις 13 Ιούνη. Η Μιλάνο θέλει να επιστρέψει στον θρόνο μετά το 2024, αφού πέρυσι το πρωτάθλημα είχε πάει στην Βίρτους.

Για τους νικητές o Nτιόπ σταμάτησε στους 18 πόντους, ο Σιλντς είχε 13 πόντους, ενώ ο Μάνιον μέτρησε 17 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων που έχουν κάνει μια φοβερή πορεία μέχρι τους τελικούς, ο Τεσιτόρι ήταν πρώτος σκόρερ με 26 πόντους και ο Κόουλ πρόσθεσε 16.