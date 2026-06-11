Αρμάνι Μιλάνο - Βενέτσια 100-80: Κυριάρχησε και άνοιξε λογαριασμό στους τελικούς
Τον τίτλο του φαβορί δικαιολόγησε στο Game 1 των τελικών του πρωταθλήματος Ιταλίας η Αρμάνι. Η ομάδα από το Μιλάνο ήταν κυρίαρχη στον πρώτο τελικό και δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 100-80 για να ανοίξει λογαριασμό.
Επόμενο ματς θα διεξαχθεί και πάλι στην έδρα της Αρμάνι στις 13 Ιούνη. Η Μιλάνο θέλει να επιστρέψει στον θρόνο μετά το 2024, αφού πέρυσι το πρωτάθλημα είχε πάει στην Βίρτους.
Για τους νικητές o Nτιόπ σταμάτησε στους 18 πόντους, ο Σιλντς είχε 13 πόντους, ενώ ο Μάνιον μέτρησε 17 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων που έχουν κάνει μια φοβερή πορεία μέχρι τους τελικούς, ο Τεσιτόρι ήταν πρώτος σκόρερ με 26 πόντους και ο Κόουλ πρόσθεσε 16.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.