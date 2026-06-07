Ο Ακίλε Πολονάρα πραγματοποίησε δηλώσεις σε ιταλικό μέσο και αποκάλυψε πως θέλει να μείνει κοντά στο μπάσκετ, μετά την ανακοίνωση της απόσυρσής του.

Σε συνέντευξη που πραγματοποίησε στο «Tutusport», ο Ακίλε Πολονάρα αποκάλυψε πως θέλει να παραμείνει κοντά στο μπάσκετ, έπειτα από την ανακοίνωση της απόσυρσή του.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιταλός παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, αναφέρθηκε στη σπουδαία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ενώ τόνισε πως το επόμενο βήμα στην καριέρα του θέλει να είναι στην άκρη των πάγκων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ακίλε Πολονάρα:

«Είμαι περήφανος για την καριέρα που έκανα και νιώθω τυχερός που κατάφερα να νικήσω τον καρκίνο. Τώρα θέλω να απολαύσω κάθε στιγμή και να σκέφτομαι θετικά. Θα ήθελα να μείνω κοντά στο μπάσκετ ως προπονητής. Αν δεν μου είχαν συμβεί όλα αυτά, δεν θα το σκεφτόμουν καν. Όμως το μπάσκετ ήταν η ζωή μου μέχρι τώρα και θέλω να συνεχίσει να είναι. Ελπίζω να είμαι υγιής και μακριά από νοσοκομεία».

«Η απόφαση να αποσυρθώ ήρθε αυθόρμητα. Δεν το ήξεραν από πριν ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο ατζέντης μου. Αντιλήφθηκα στις προπονήσεις ότι δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στον παλιό μου εαυτό. Μου έλειπαν οι δυνάμεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη λευχαιμία, αλλά με τις μέρες που πέρασα σε κώμα. Σε αυτό το διάστημα έχασα την αίσθηση στη δεξιά μου πλευρά».