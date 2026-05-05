Πέσε κάτω δύο φορές, σήκω όμως τρεις!

Ο Πολονάρα δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένας παίκτης EuroLeague. Είναι ένας άνθρωπος που έμαθε να ζει με την πίεση, με τον φόβο, με την αβεβαιότητα κι όμως συνεχίζει με «όπλο» του την ελπίδα. Η ζωή του δεν κύλησε ποτέ «κανονικά». Το 2023 διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων , κάτι που έμαθε σχεδόν τυχαία, μέσα από έναν έλεγχο ντόπινγκ. Χειρουργήθηκε, πάλεψε και μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες επέστρεψε στα παρκέ σαν να μην είχε συμβεί τίποτα δείχνοντας το μεγαλείο της ψυχής του και την τεράστια θέλησή του.

Αυτή ήταν και η πρώτη συνειδητοποίηση ότι ο δικός του δρόμος δεν θα ήταν ποτέ εύκολος κι αυτό γιατί λίγο αργότερα, ήρθε η δεύτερη, πιο σκληρή δοκιμασία. Η διάγνωση της μυελογενούς λευχαιμίας. Εκεί δεν υπήρχε «παίζω σε δύο μήνες», αλλά όπως είναι λογικό επικράτησε ο φόβος, κάτι που αποκάλυψε αργότερα και ο ίδιος. «Όταν άκουσα για τον καρκίνο, φοβήθηκα. Φοβήθηκα τον θάνατο. Μετά σκέφτηκα ότι θα σταματήσω το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι η ζωή μου…», είχε πει. Και όμως, τότε οι γιατροί τού έδωσαν ελπίδα. Του είπαν ότι θα επιστρέψει.

Με τη λευχαιμία, τίποτα δεν ήταν ίδιο. «Είναι πιο επικίνδυνο. Φοβάσαι περισσότερο. Είναι πιο δύσκολο», όμως εκεί μπήκε στη μέση η οικογένεια. παίζοντας τον δικό της ρόλο. Η σύζυγός του, Έρικα και τα παιδιά του ήταν άγρυπνοι φρουροί στο πλευρό του. «Πρέπει να παλέψεις για τα παιδιά σου», του είπε και αυτή έγινε η φράση που τον κράτησε και του έδινε κίνητρο.

Ο άνθρωπος που έπαιζε μπροστά σε γεμάτα γήπεδα, που σήκωσε τίτλους στην Ισπανία με τη Μπασκόνια, στην Τουρκία με τη Φενέρμπαχτσε, στη Λιθουανία με τη Ζαλγκίρις και στην Ιταλία με τη Βίρτους, βρέθηκε ξαφνικά σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Εκεί όπου το πιο απλό πράγμα όπως μια βόλτα, ένα παγωτό, ένα δείπνο με την οικογένεια ήταν δύσκολο, ή προκαλούσε έξτρα καταπόνηση.

«Όταν είσαι στο νοσοκομείο είναι σαν να είσαι σε φυλακή. Τότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι απλώς να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις τα παιδιά σου», είχε πει περιγράφοντας την τελευταία εμπειρία του. Μάλιστα, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο επικίνδυνα όταν είδε το φως της δημοσιότητας η είδηση ότι έπεσε σε κώμα τον περασμένο Νοέμβριο με τη ζωή του να κρέμεται από μία κλωστή βλέποντας τις πιθανότητες επιβίωσής του να... συρρικνώνονται.

Κι όμως, ο Πολονάρα αρνήθηκε να χάσει για ακόμη μία φγορά. Οι χημειοθεραπείες, η μεταμόσχευση μυελού των οστών, οι ατελείωτες μέρες στο νοσοκομείο, οι μικρές καθημερινές νίκες, όπως το να βγει για λίγες ώρες για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης του, έγιναν το νέο του «πρόγραμμα», με το μπάσκετ να περνάει όπως είναι λογικό σε δεύτερη μοίρα. Ο μοναδικός στόχος έγινε η επιβίωση και επιτεύχθη!

«Για τα παιδιά μου. Για όλους όσοι παλεύουν με τον καρκίνο», αυτό ήταν το κίνητρό του που του έδινε δύναμη καθημερινά για να επιστρέψει, να νικήσει την «κακιά αρρώστια».

Ο Ακίλε Πολονάρα μπορεί να μην ξαναπαίξει μπάσκετ, αλλά το μπάσκε δεν θα φύγει ποτέ από αυτόν, γιατί άνθρωποι σαν κι αυτόν δεν ανήκουν απλώς στο παιχνίδι, αλλά τον ξεπερνούν. Αν τελικά το όνομα «Αχιλλέας» υποδηλώνει ένα σύμβολο δύναμης και ευθραυστότητας μαζί, τότε ο Πολονάρα το τίμησε με τον πιο αληθινό τρόπο. Όχι επειδή ήταν ανίκητος, αλλά επειδή, κάθε φορά που έπεφτε, έβρισκε τρόπο να σηκώνεται. Σε ευχαριστούμε για όλα, Άκι. Το μπάσκετ σε αποχαιρετά, αλλά η ζωή σε καλωσορίζει ως τον μεγαλύτερο πρωταθλητή της.