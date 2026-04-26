Η Ρετζιάνα του Δημήτρη Πρίφτη... διέλυσε την Τορτόνα με 88-69 και πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Άνετη και σημαντική νίκη για τη Ρετζιάνα του Δημήτρη Πρίφτη! «Διέλυσε» με 88-69 την Τορτόνα για την 28η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, συνεχίζοντας τα θετικά αποτελέσματα.

Οι γηπεδούχοι επέβαλλαν από νωρίς την κυριαρχία τους στην αναμέτρηση, παίρνοντας προβάδισμα από το πρώτο δεκάλεπτο (2-14,10'). Έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή τους, μπόρεσαν να... εκτοξεύσουν τη διαφορά στο ημίχρονο στους 19, (48-29). Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν βελτιωμένο πρόσωπο, ωστόσο η απόσταση του σκορ ήταν πολύ μεγάλη από το πρώτο μέρος και δεν κατάφεραν να πλησιάσουν.

Για τη Ρετζιάνα ξεχώρισε ο Μπάρφορντ, τελειώνοντας τον αγώνα με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Κοπέν με 17 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 16 πρόσθεσε και ο Ουλιέτι.

Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Στραούτινς με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Πλέον η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη βρίσκεται στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 14 νίκες και 12 ήττες, ενώ η Τορτόνα είναι στην 5η με 15-11.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 48-29, 70-52, 88-69