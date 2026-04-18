Μεγάλο «διπλό» πέτυχε η Ρετζιάνα του Δημήτρη Πρίφτη, επικρατώντας της Τρέντο με 90-82 για την 27η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Παρουσιάζοντας ένα καταπληκτικό πρόσωπο στο δεύτερο δεκάλεπτο, τρέχοντας επιμέρους σερί 28-12 μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό και να επιβάλλει την κυριαρχία της στον αγώνα.

Ο Ρικάρντο Ροσάτο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τη Ρετζιάνα, σημειώνοντας double-double, σκοράροντας 13 πόντους, ενώ είχε και 10 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζόουνς με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 13 νίκες και 12 ήττες, ενώ η Τρέντο στην 10η με 10-15.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 30-49, 47-73, 82-90