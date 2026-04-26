Ο Βεζένκοβ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του Ολυμπιακού

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Σάσα Βεζένκοβ και τονίζει πως ο σταρ του Ολυμπιακού είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία της λίγκας!

Θα ξεκινήσουμε λίγο... επθετικά σήμερα. Όποιος πει ότι ο Σάσα Βεζένκοβ δεν άξιζε το MVP της φετινής EuroLeague, μάλλον έβλεπε άλλο πρωτάθλημα.

Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε σπουδαία πράγματα, επέδειξε τρομερή σταθερότητα και άξια αναδείχθηκε κορυφαίος της λίγκας, ξεπερνώντας τεράτια ονόματα. Διότι και ο Φρανσίσκο έκανε μεγάλη σεζόν και ο Μπράιαντ και ο Μοντέρο. Κανείς όμως δεν έπιασε την επίδραση του Σάσα Βεζένκοβ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ούτε τα νούμερά του

Για να καταλάβει κανείς το επίπεδο του επιτεύγματος του Σάσα, έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία με δύο βραβεία MVP. Πρώτος ήταν ο Άντονι Πάρκερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του Ολυμπιακού. Για αυτό δεν σηκώνω καμία απολύτως κουβέντα. Οι προηγούμενη γενιά έζησε στην εποχή του Σπανούλη και του Πρίντεζη.

Η τωρινή γενιά όμως θα λέει πως ζει στην εποχή που ο Σάσα Βεζένκοβ. Ενός παίκτη που όμοιός του δεν υπήρξε στην διοργάνωση και δεν πρόκειται να υπάρξει. Ένας παίκτης που βάζει το σύνολο πάνω από τον εαυτό του, που επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του με στόχο να δώσει πίσω την αγάπη που έλαβε και να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε στην πρώτη του θητεία. Την κατάκτηση της EuroLeague.

Εξάλλου, θα είναι μεγάλη αδικία για το μπασκετικό του μέγεθος να μην κατακτήσει την EuroLeague, τον μεγάλο στόχο όλων στον Ολυμπιακό.

Είναι ξεκάθαρο πως ο ίδιος θα αντάλλασσε το MVP για τον τίτλο της EuroLeague. Διότι μπορεί να βλέπουμε έναν παίκτη που σαρώνει τα βραβεία, αλλά πιστέψτε με, είναι τόσο ταπεινός και τόσο πράος χαρακτήρας, που για το καλό της ομάδας θα έβαζε κάτω το «εγώ» του με μεγάλη ευχαρίστηση.

Από την ώρα που ακούσαμε την φράση «Για όσα ζήσαμε, μα πιο πολύ για όσα θα ζήσουμε. Γύρισα στην οικογένειά μου!», ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και έχει βγει δύο φορές πρώτος στην κανονική διάρκεια της EuroLeague. Αυτό όμως δεν αρκεί στον Σάσα Βεζένκοβ. Θέλει να κάνει τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης. Και πιστέψτε με, δεν θα ηρεμίσει μέχρι να το πετύχει. Όχι μόνο για τον ίδιο. Αλλά για να δώσει χαρά στον κόσμο, που με κάθε ευκαιρία του δείχνει την αγάπη του.

Τα ματς με την Μονακό θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Μπλόσομγκεϊμ παίζει σταθερά καλά τον Βεζένκοβ. Εκείνος με τη σειρά του θέλει να αποδείξει ότι ο MVP δεν έχει πρόβλημα να λάμψει μπροστά σε οποιονδήποτε αμυνόμενο. Ακόμα και απέναντι σε κάποιον που τη νέα σεζόν, μάλλον θα είναι συμπαίκτες.

Θα τα πούμε εν καιρώ αναλυτικά αυτά, αφού η σειρά ξεκινά την Τρίτη και θα έχει μπόλικο ψωμί.

ΥΓ. Ταϊρίκ Τζόουνς και πάλι στο ρόστερ! Πολύ ενδιαφέρον το τι θα κάνει με τους 4 σέντερ ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

ΥΓ2. Θυμάστε που είχε ακουστεί πως ο Ολυμπιακός είχε πληρώσει υπεραξία για τον Σάσα Βεζένκοβ; Ε νομίζω αυτοί δεν έχουν κάτι να πούνε τώρα…

ΥΓ3. Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο από τον ΟΦΗ μοιάζει με ρομαντική ταινία. Πολλά συγχαρητήρια!

ΥΓ4. Σε μόλις 55 λεπτά εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ρε παιδιά; Αυτό πάει να πει αγάπη για την ομάδα!