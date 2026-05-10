«Φρένο» στο νικηφόρο σερί της Ρετζιάνα Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη έβαλε η Μπένετον Τρεβίζο καθώς επικράτησε εντός έδρας με 78-77.

Ύστερα από τέσσερις σερί νίκες, η Ρετζιάνα Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη είδε την Μπενετόν Τρεβίζο να της «κόβει» τη φόρα και να την υποχρεώνει σε ήττα ύστερα από 35 ημέρες και δη από τις 5/4 και την αναμέτρηση με την Αρμάνι στο Μιλάνο.

Για την ακρίβεια προσπάθησε να κάνει την την ανατροπή στην τελευταία περίοδο, χωρίς ωστόσο και να την ολοκληρώσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 30' ήταν πίσω στο σκορ με 11 πόντους διαφορά (60-49) αλλά η αντεπίθεση στο τέλος δεν είχε και την ανάλογη συνέχεια.

Με αυτήν την ήττα η Ρετζιάνα Εμίλια βρέθηκε στο 15-13 ρεκόρ και στην 6η θέση, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει στην πεντάδα την Τορτόνα που έχει δύο νίκες περισσότερες.

Καλύτεροι για την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη ήταν οι Μπάρφορντ (20π.), Ροζάτο (17π.), Κουπέιν (16π.) και ο άλλοτε παίκτης του Προμηθέα, Χάιμε Ετσενίκε (13π., 9ριμπ.)

Τα δεκάλεπτα: 21-11, 38-28, 60-49, 78-77.