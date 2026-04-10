Μετά τον Γιάννη Καστρίτη στη Βαρέζε, ο Δημήτρης Πρίφτης επίσης ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Ρέτζιο Εμίλια σε δύο υποθέσεις που συγκεντρώνουν αξιοσημείωτες ομοιότητες.

Στην πραγματικότητα, καταδεικνύουν το επίπεδο εμπιστοσύνης των Ιταλών στο επίπεδο αλλά και τις ικανότητες των δύο Ελλήνων προπονητών οι οποίοι διαχειρίζονται ομάδες χαμηλότατων αγωνιστικών προϋπολογισμών αλλά αυτή τη στιγμή τις έχουν εντός της ζώνης των Playoff. Ειδικά η Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη διαθέτει το δεύτερο χαμηλότερο μπάτζετ της Lega A αλλά ισοβαθμεί με τη Ρέτζιο Εμίλια (του Δημήτρη Πρίφτη) και απέχει μόλις μία νίκη από την Τριέστε η οποία έχει έναν από τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς στην Ιταλία.

Προφανέστατα δεν τίθεται καμία σύγκριση με τα μπάτζετ ομάδων Euroleague (Αρμάνι Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια). Ακόμη και ο προϋπολογισμός της Ρέτζιο Εμίλια είναι εντός της «πεντάδας» των χαμηλότερων στη Lega A καθώς υπερτερούν συντριπτικά ομάδες όπως οι Βενέτσια, Τερτόνα, Τρέντο, Μπρέσια και Νάπολι.

Πολλές φορές υποβαθμίζεται ο ρόλος των χρημάτων, ωστόσο, είναι δεδομένο ότι μ’ αυτά αγοράζεται η ποιότητα και γίνεται η οριοθέτηση των στόχων. Τόσο για τη Βαρέζε όσο και για τη Ρέτζιο Εμίλια θα στοιχειοθετήσει επιτυχία η διατήρησή τους εντός της ζώνης των Playoff. Ειδικά αν ληφθεί υπόψη το πώς ξεκίνησε η χρονιά και για τις δύο ομάδες όπου θεωρητικά, οι δύο Έλληνες προπονητές βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Εδώ βρίσκεται εξάλλου μια από τις πολλές ομοιότητες των δύο υποθέσεων.

Ο Γιάννης Καστρίτης επέκτεινε το συμβόλαιό του με τη Βαρέζε σε μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα του μέτρησε έξι συνεχόμενες ήττες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ιταλική ομάδα έδειξε τη μη αλλοίωση της εμπιστοσύνης της στο πρόσωπο του Έλληνα τεχνικού και βάσει αποτελεσμάτων, δικαιώθηκε για την απόφασή της. Στην ίδια περίοδο (μέσα Οκτώβρη έως και μέσα Νοέμβρη) η Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη μέτρησε οκτώ σερί ήττες. Τότε, τα ιταλικά Media είχαν γράψει για την πιθανότητα πρόωρου διαζυγίου αλλά ο τζένεραλ μάνατζερ της ιταλικής ομάδας απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο.

Στη στάση της Ρέτζιο Εμίλια έπαιξε ρόλο και η αντίστοιχη του Δημήτρη Πρίφτη το περασμένο καλοκαίρι. Είχε δώσει τον λόγο του για την υπογραφή συμβολαίου έως το καλοκαίρι του 2026 και παρά τις προτάσεις που δέχθηκε τον περασμένο Ιούνιο, δεν εγκατέλειψε τη θέση του. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ρέτζιο Εμίλια είχε σκοπό να προχωρήσει στην επέκταση της συνεργασίας και απλά περίμενε την αφορμή. Αυτή δόθηκε μέσα από την πορεία της ομάδας εντός του 2026 με τις διαδοχικές νίκες στην Ιταλία αλλά και την ευρωπαϊκή πορεία στο FIBA Europe Cup η οποία διακόπηκε από τον αποκλεισμό από τη Μούρθια. Ενδιάμεσα έγινε κατανοητή η ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας, όπως κι έγινε.