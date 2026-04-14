Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα η Βενέτσια «βλέπει» προς την Euroleague δίνοντας τα «κλειδιά» στον Μπάνκι.

Όνειρα συμμετοχής στη Euroleague κάνει η Βενέτσια, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, στο οποίο κάνουν λόγο και για ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Λούκα Μπάνκι! Όπως αναφέρει η εφημερίδα «La Nuova», ο Νέβεν Σπάχια θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Βενέτσια και ο στόχος της ομάδας για τη θέση του προπονητή είναι ο πολύπειρος Λούκα Μπάνκι.

Η ιταλική ομάδα θέλει να δώσει τα «κλειδιά» στον έμπειρο τεχνικό, προκειμένου να υλοποιήσει ένα πλάνο για τα επόμενα χρόνια, που θα έχει ως προοπτική μακροπρόθεσμα τη συμμετοχή στη Euroleague.

Η Βενέτσια αντιλαμβάνεται πως είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα, αλλά θέλει να το παλέψει και είναι διατεθειμένη να το κάνει έχοντας στην άκρη του πάγκου τον Λούκα Μπάνκι, ο οποίος έχει δοκιμαστεί στο υψηλότερο επίπεδο με επιτυχία και μπορεί να διαχειριστεί τον σύλλογο στον δρόμο για την παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Μάλιστα, στη Βενέτσια θέλουν να επενδύσουν ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ τους, αλλά σε κάθε περίπτωση άμεσα δεν μπορούν να ελπίζουν σε κάτι, καθώς είναι δεδομένο πως δεν αλλάζει κάτι στη Euroleague και το format, για να μπορούν να περιμένουν κάτι. Ο μόνος ασφαλής δρόμος είναι η συμμετοχή στο Eurocup μέσα από το οποίο μπορεί να φτάσει μια ομάδα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

