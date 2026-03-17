Δικαιουλάκος: Επέστρεψε στη Σκίο
Σε γνώριμα λημέρια επέστρεψε ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής στο μπάσκετ Γυναικών. Ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος γύρισε στην Ιταλία και στον πάγκο της Σκίο.
Στην ιταλική ομάδα βρέθηκε από το 2021 μέχρι και το 2025 σε μια πετυχημένη πορεία. Στην πρώτη του σεζόν πήρε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup, κάτι που έγινε και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Νταμπλ έκανε και τη σεζόν 2024-25 πριν πάει στην Μερσίν, από την οποία όμως αποχώρησε και πλέον επιστρέφει στην Ιταλία.
