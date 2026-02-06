Δικαιουλάκος στο GWomen: «Μακάρι να μπορούσε ο Παναθηναϊκός να παίζει όλα τα παιχνίδια στο Telekom Center Athens»

Η Μερσίν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 87- 91 στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της φάσης των «8» του EuroCup Γυναικών.

Η ομάδα του Τζώρτζη Δικαιουλάκου κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού και να βρεθεί στο +17 στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ μείωσαν με τις Σπανού και Κριμίλη, ωστόσο δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ανατροπή και να κάνουν βήμα πρόκρισης κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Ο πολύπειρος Έλληνας κόουτς μίλησε στο GWomen για το πώς είναι να συναντά ατμόσφαιρα σαν αυτή του «Telekom Center Athens» σε παιχνίδι γυναικών στην χώρα του, αλλά και για την παραλίγο ανατροπή που έκαναν οι Πράσινες στο ματς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος στο GWomen

Είστε πολλά χρόνια στο μπάσκετ γυναικών; Έχετε ξαναδεί αντίστοιχη ατμόσφαιρα;

«Μόνο σε περιπτώσεις Φενέρμπαχτσε - Γαλατάσαραϊ που παίζαμε σε αντίστοιχες αρένες, αλλά φυσικά για μένα το να παίζω στην Ελλάδα σε μία τέτοια ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένο. Είναι υπέροχο το κλίμα, υπέροχη η ατμόσφαιρα, μακάρι να μπορούσε ο Παναθηναϊκός να παίζει όλα τα παιχνίδια εδώ και τα παιχνίδια των Play Off. Σίγουρα δίνει φτερά στις παίκτριες».

Στην αρχή του παιχνιδιού πήρατε μία μεγάλη διαφορά στη συνέχεια όμως ο Παναθηναϊκός μείωσε αρκετά. Σε ποιο σημείο υστερήσατε ώστε να σας πλησιάσουν τόσο;

«Δεν αντιδράσαμε καθόλου καλά στην άμυνά μας. Θεωρώ ότι κάναμε πολλά λάθη στην άμυνά μας και αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να παίζει πολύ άνετα, δεν τους πιέσαμε καθόλου βρίσκανε ανοιχτά σουτ και ήμασταν γενικά πολύ soft στην άμυνα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το λάθος σημείο που δεν το διορθώσαμε καθόλου μέχρι το τέλος».

Έπαιξε ρόλο το ότι ερχόσασταν ως «φαβορί» σήμερα;

«Όχι καθόλου. Τόσα χρόνια που είμαστε στο μπάσκετ και οι παίκτριες κι εμείς δεν το βλέπουμε έτσι. Σε κάποια παιχνίδια είσαι φαβορί, σε κάποια είσαι ίσα ίσα. Δεν τα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα, το μόνο που σκέφτεσαι είναι το να μείνεις πιστός στο πλάνο και να κερδίσεις. Αν δεν ακολουθήσεις το πλάνο είναι πολύ πιθανό να χάσεις ανεξάρτητα με το τι όνομα έχεις και τι τίτλους έχεις».

Photo credits: Eurokinissi,ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ