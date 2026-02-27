Ο Τζόρνταν Γουόκερ είναι και επίσημα παίκτης του Αμαρουσίου, με τον Αμερικανό να ανακοινώνται από την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Παίκτης του Αμαρουσίου είναι και επίσημα ο Τζόρνταν Γουόκερ, με τον Αμερικανό να ανακοινώνεται από τον σύλλογο των Βορείων Προαστίων, ενώ αναμένεται να πάρει τη θέση του Ντάριλ Μέικον στο ρόστερ.

Αναλυτικά ανακοίνωση του Αμαρουσίου για τον Τζόρνταν Γουόκερ:

Η ΚΑΕ Μαρούσι Chery ανακοινώνει την απόκτηση του Jordan Walker (27, 1,79), ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν. Είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από την περσινή θητεία του στον Προμηθέα όπου συνεργάστηκε με τον νυν προπονητή μας Ηλία Παπαθεοδώρου. Ο νέος παίκτης του Αμαρουσίου ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στην Rytas Vilnius.

Ο Jordan γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου του 1999 στην Νέα Υόρκη. Με ύψος 1,79 αγωνίζεται και στις δυο θέσεις της περιφέρειας. Το παιχνίδι του χαρακτηρίζεται από την έφεση που έχει στο σκοράρισμα και στην δημιουργία.

Ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του από το Seton Hall ( 2017-18), συνέχισε για δύο χρόνια (2019-21) στο Tulan και για άλλα δυο στο UAB (2021-23). Την τελευταία του σεζόν στο NCAA είχε απολογισμό 22,3 πόντους και 4,2 ασίστ.

Πρώτη φορά ως επαγγελματίας έπαιξε στη G League με τους Texas Legends, μετρώντας 20,1 πόντους και 5 ασίστ μέσο όρο, με το εντυπωσιακό 41% στο τρίποντο. Στη συνέχεια είχε και ένα σύντομο πέρασμα από το Πουέρτο Ρίκο και τους Osos de Manati, στους οποίους αγωνίστηκε για 6 ματς.

Πέρυσι (2024-25) έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις με τον Προμηθέα. Στην κανονική περίοδο του ελληνικού πρωταθλήματος κατέγραψε κατά μέσο όρο 18 πόντους, 1,6 ριμπάουντ, 5,6 ασίστ και στο BCL, 23.1 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ. Το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε στην Rytas Vilnius με την οποία είχε στο λιθουανικό πρωτάθλημα 13,8 πόντους, 1,4 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και στο BCL, 12.5 πόντους,1.5 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ.

Jordan, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου.

Η βραδιά που ο Jordan Walker πέτυχε 54 πόντους σε έναν αγώνα και έκανε ρεκόρ στο BCL