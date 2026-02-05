Ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε για τη νίκη επί της Σάσαρι στην Ιταλία για το FIBA Europe Cup.

Τα εύσημα σε όλους απένειμε μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα με τη Σάσαρι στην Ιταλία ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος.

«Συγχαρητήρια σε όλους στην ομάδα. Άλλη μια νίκη εκτός έδρας απέναντι σε μια αρκετά καλή ομάδα. Σίγουρα το πιο σημαντικό είναι ότι προκριθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Top 8, παρόλα αυτά όπως είπα και στα παιδιά μέσα παίρνουν αρκετές ομάδες τις πιθανότητες για να βγουν πρώτοι στον όμιλο χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό ή ότι θα έχουν πιο εύκολο αντίπαλο ή όχι γιατί όπως έχουμε πει πάντα θέλουμε να πηγαίνουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια» δήλωσε ο τεχνικός των «κυανοκιτρίνων» για την αναμέτρηση με τους Ιταλούς.

«Περιμένουμε το παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή το Σάββατο, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας. Και αυτό που είπα και στα παιδιά για να είμαστε και έτοιμοι και για το Σάββατο γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι, μια πολύ δύσκολη επιστροφή, πρέπει να κάνουμε μια αρκετά καλή εμφάνιση» συνέχισε αναφερόμενος στην αναμέτρηση που ακολουθεί στη Stoiximan GBL με τον Ηρακλή.

«Γενικά είμαι ευχαριστημένος, είχαμε κάποια κενά διαστήματα τους είπα ότι μπορούν σίγουρα να παίξουν καλύτερα. Συνεχίζουμε, έχουμε τον αγώνα με τον Ηρακλή και φυσικά την αναμέτρηση στη Σμύρνη (με την Πετκίμ) που θα κυνηγήσουμε όποιες πιθανότητες έχουμε για να βγούμε πρώτοι στον όμιλο μας» κατέληξε ο Βασίλης Ξανθόπουλος.