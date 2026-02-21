Συγκλονιστικός Πολονάρα: «Σκέφτηκα την αυτοκτονία, αλλά η γυναίκα μου με σταμάτησε»

Ο Ακίλε Πολονάρα συγκλόνισε με συνέντευξη που παραχώρησε σε ιταλικό Μέσο, δείχνοντας τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η γυναίκα του σε δύσκολες στιγμές και σκέψεις του.

Η πιο μεγάλη μάχη της ζωής του Ακίλε Πολονάρα συνεχίζεται. Λίγους μήνες έπειτα από τη διάγνωσή του με τη λευχαιμία, έχοντας ολοκληρώσει τη μεταμόσχευση του μυελού των οστών, πριν από λίγο καιρό πάτησε ξανά το πόδι του στο γυμναστήριο.

Ο γυμναστής του έστειλε μήνυμα μέσω ανάρτησης στα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Πάμε Πρωταθλητή».

Ο μαχητής Πολονάρα δήλωσε πως θα επιστρέψει στα γήπεδα στις 20 Μάρτη, ενώ παραχώρησε συνέντευξη στην Corriere και συγκλόνισε, αποκαλύπτοντας πως σκέφτηκε την αυτοκτονία, ωστόσο η γυναίκα του ήταν εκεί και τον βοήθησε. «Δεν είναι δίκαιο για τα παιδιά μου να μεγαλώνουν χωρίς πατέρα ή να πιστεύουν ότι ο μπαμπάς δεν προσπάθησε τουλάχιστον», ανέφερε μεταξύ άλλων.

H συνέντευξη του Πολονάρα στην ιταλική Corriere

Νιώθεις έτοιμος;

«Είμαι μια επέμβαση μακριά.»

Τι εννοείς;

«Τη Δευτέρα, θα κλείσουν μια τρύπα στην καρδιά μου με ένα όργανο που λέγεται ομπρέλα.»

Ελειπε αυτό.

«Ναι, αλλά μετά από όσα έχω περάσει, είναι παιχνιδάκι.»

Οι οπαδοί την περιμένουν!

«Έχω δει μερικά πραγματικά όμορφα πράγματα, τα πανό παικτών από την Μπασκόνια, τη Ζαλγκίρις, τη Φενερμπαχτσέ και αρκετές ιταλικές ομάδες. Τα χειροκροτήματα από τους οπαδούς, ακόμη και από τους αντίπαλους. Πολλοί άνθρωποι με σταματούν στον δρόμο για να με ρωτήσουν πώς είμαι και αυτή η αγάπη με κάνει πολύ χαρούμενη».

Στη Σάσαρι, η ομιλήτρια σε αποκάλεσε «πολεμιστή».

«Ναι, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Με νοιάζει».

Παρακαλώ.

«Σε πολλούς ανθρώπους, φαίνεται σαν να έκανα κάτι εξαιρετικό, αλλά αν με ρωτήσετε τι έκανα, στην πραγματικότητα έπεσα σε κώμα και ξύπνησα. Δεν βλέπω τίποτα ηρωικό σε αυτό.»

Ήταν το κώμα η πιο δραματική στιγμή της —ας το πούμε— περιπέτειάς σας;

«Σίγουρα. Αφαιρούσαν έναν σωλήνα σίτισης για να με στείλουν σπίτι από το νοσοκομείο και άρχισα να βήχω σπασμωδικά και να γίνομαι ταραγμένος. Έχασα τις αισθήσεις μου μόνος μου, όχι από ιατρικά προκλητό κώμα.»

Υπάρχει εκείνο το τηλεφώνημα, που μεταδόθηκε αργότερα, από τη σύζυγό του Έρικα στον Νικολό Ντεβιτίς, τον φίλο σας και παρουσιαστή του Le Iene, ο οποίος, με τρεμάμενη φωνή, είπε: «Γεια σου Νίκο, ο Ακίλε έπεσε σε κώμα χθες. Υπάρχουν λίγες ελπίδες».

«Ας πούμε απλώς ότι ανησύχησα μερικούς ανθρώπους...»

Θυμάσαι κάτι;

«Πολλοί άνθρωποι ήρθαν να με επισκεφτούν εκείνες τις πέντε μέρες, αλλά το μόνο που άκουσα ήταν από τη γυναίκα μου.»

Η φωνή της γυναίκας σου και ένα τραγούδι, προφανώς.

«Ναι. Το This Sunday του Olly, ένα τραγούδι που άκουγα στο νοσοκομείο όταν ήμουν μόνος και με συγκίνησε. Όταν το έβαλε η Έρικα, άρχισα να κλαίω. Τότε μου είπε, σωστά, "Αλλά αν πρέπει να κλάψεις, θα το βγάλω..." Αλλά έγινα νευρικός γιατί ήθελα να συνεχίσει να το παίζει. Έγινα νευρικός, τα νούμερα ανέβαιναν και τα μηχανήματα στα οποία ήμουν συνδεδεμένος έκαναν μπιπ.»



«Είναι σαν να είχα κολλήσει σε ένα αεροπλάνο για πέντε μέρες και να κοιμόμουν όλη την ώρα. Μετά μου πήρε μερικές μέρες για να ξανασυναρμολογήσω τα τούβλα. Ήμουν λίγο τρελή, δεν θυμόμουν πότε γεννήθηκε η κόρη μου...»

Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Πώς νιώθει ένας 34χρονος πρωταθλητής μπάσκετ;

«Αήττητος. Δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα στη ζωή μου, ούτε καν χειρουργική επέμβαση».

Και πώς άλλαξαν όλα;

«Με μια ρουτίνα ελέγχου ντόπινγκ».

Νομίζατε ότι ήσασταν θετικός;

«Είχα ήδη κάνει ένα τεστ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στις Φιλιππίνες: όλα ήταν καλά. Αυτή τη φορά, ωστόσο, έλαβα ένα email στις αρχές Οκτωβρίου από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία Αντιντόπινγκ που μου έλεγε ότι τα επίπεδα HCG μου ήταν πολύ υψηλά και έπρεπε να αποδείξω αν προέρχονταν από το σώμα μου ή από ξένο σώμα. Σκέφτηκα: μήπως είχα χρησιμοποιήσει κρέμες που δεν έπρεπε;»

Δεν υποψιάστηκατε τίποτα;

«Έλεγξα στο διαδίκτυο επειδή θυμήθηκα ότι τα επίπεδα HCG ήταν για έγκυες γυναίκες.

Πληκτρολόγησα λοιπόν: «HCG σε αθλητές» και εμφανίστηκε η περίπτωση του Acerbi. Καρκίνος των όρχεων. Αν βάλεις δύο και δύο μαζί, όλα ταίριαζαν.»

Και σε εκείνο το σημείο;

«Ο κόσμος μου κατέρρευσε. Η λέξη «καρκίνος» είναι τρομακτική. Την συνδέεις αμέσως με μια άλλη λέξη: «θάνατος». Η δεύτερη σκέψη μου ήταν: «Τελείωσα με το μπάσκετ». Αλλά όταν μου είπαν ότι με τις απαραίτητες θεραπείες είχα 3% πιθανότητα υποτροπής, ένιωσα ανακούφιση. Αντιμετώπισα τη χημειοθεραπεία, υπέμεινα τη ναυτία».

«Και υπέφερα τρομερά. Κατά ειρωνικό τρόπο, όλοι μου έλεγαν: "Έχεις να κάνεις με κάτι λεπτό, γιατί σε νοιάζει αν χάσεις τα μαλλιά σου;" Αλλά για μένα, που δεν είχα ξαναδεί τον εαυτό μου με κοντά μαλλιά, ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα».

Μόλις τελείωσε αυτό, τα μαλλιά του ξαναφυτρώσανε. Και ο Πολονάρα επέστρεψε στο να είναι βασικός παίκτης.

«Ναι, οι γιατροί έμειναν έκπληκτοι με την ταχεία ανάρρωσή του».

Αλλά μετά από μερικούς μήνες, ο πυρετός επέστρεψε...

«Η σειρά των πλέι οφ εναντίον της Βενετίας. Την ημέρα πριν από τον 3ο αγώνα, αρρώστησα και δεν είπα τίποτα. Ήθελα να παίξω πάση θυσία. Έπαιξα, ένιωθα απαίσια, και μετά τον αγώνα πήρα τη θερμοκρασία μου: 38,7. Έχασα μερικούς αγώνες, επέστρεψα αλλά έπαιξα πολύ λίγο. Στον ημιτελικό εναντίον της Μίλαν, ένιωθα αδύναμος, είχα ακόμα πυρετό, και το βράδυ πριν από τον 3ο αγώνα, τηλεφώνησα στον γιατρό στο ξενοδοχείο. Με εξέτασε και μου είπε: "Άτσι, πήγαινε πίσω στην Μπολόνια αύριο για μερικές εξετάσεις"».

Και ήρθαν τα νέα;

«Όχι αμέσως. Νόμιζαν ότι ήταν μονοπυρήνωση. Μετά με έβαλαν να υπογράψω χαρτιά για τον HIV, και αναρωτήθηκα: "Τι ψάχνουν;" Ήμουν παρανοϊκή: Είχα κάνει τατουάζ ένα μήνα νωρίτερα, μήπως είναι αυτό;» Μέχρι που μια Τετάρτη, ο αιματολόγος μου είπε: «Πρέπει ακόμα να κάνουμε την εξέταση μυελού των οστών. Θα έχουμε τα αποτελέσματα σε τρεις ή τέσσερις μέρες». Εντάξει, λέω. Και μετά, το ίδιο απόγευμα, πέντε γιατροί μπήκαν στο δωμάτιό μου. Φαινόταν στενοχωρημένοι. Το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν: "Δεν υπάρχουν καλά νέα"».

Οξεία μυελογενής λευχαιμία.

«Μόλις συνειδητοποίησα ότι ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που είχα ήδη περάσει».

Και πώς αντέδρασες;

«Σκέφτηκα: Αρκετά, θα πεταχτώ από το παράθυρο του νοσοκομείου και θα τελειώσω με όλα. Ευτυχώς, η Έρικα ήταν εκεί: πρέπει να αντισταθείς για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου. Αλλά ένιωθα σαν να ήμουν στριμωγμένος, με δέκα θηρία να σε κρατούν κάτω. Ήθελα να εξαφανιστώ. Αλλά μετά σκέφτηκα: Δεν είναι δίκαιο για τα παιδιά μου να μεγαλώνουν χωρίς πατέρα ή να πιστεύουν ότι ο μπαμπάς δεν προσπάθησε τουλάχιστον».

Αλλά σήμερα είναι εδώ. Τα μαλλιά ξαναφυτρώνουν, η γυναίκα του είναι εδώ με τη Βιτόρια και τον Ακίλε Τζούνιορ. Υπάρχουν τρία σκυλάκια που χοροπηδούν γύρω του. Και άρχισε ξανά την εκπαίδευσή. Έχει διανύσει πολύ δρόμο.

«Πολύ δρόμο, και ως άνθρωπος, είμαι αισιόδοξος. Αλλά είναι σαφές ότι όλα αυτά με τρομάζουν.»

Νιώθεις σαν να κρέμεται μια Δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι σου;

«Προτιμώ να μην το σκέφτομαι.»

Νιώθεις άνετα να κάνεις μακροπρόθεσμα σχέδια;

«Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, και ακόμη λιγότερο θα ήθελα να κάνω τώρα. Προτιμώ να επιλέγω πιο άμεσους στόχους.»

Ποιο είναι το πρώτο;

«Μην υποτροπιάσεις».

Πόσο έχει αλλάξει μετά από αυτές τις εμπειρίες;

«Σίγουρα έχω αλλάξει με κάποιους τρόπους.»

Με ποιον τρόπο;

«Παλιότερα ήμουν πολύ πιστός, αλλά τώρα δεν είμαι πια. Παλιότερα, δεν υπήρχε νύχτα που να μην προσευχόμουν. Τώρα, ειλικρινά, δεν μπορώ. Ακόμα κι αν οι φίλοι μου μου λένε: «Έλα, ευλογήθηκες, ίσως κάποιος εκεί πάνω σε βοήθησε». Αλλά ήταν το ίδιο άτομο που με αρρώστησε; Γιατί εγώ; Εγώ, που πάντα προσευχόμουν...»

Το βίντεο της επιστροφής του από το νοσοκομείο, αγκαλιάστηκε από τη σύζυγο και τα παιδιά του και έγινε viral και ήταν απίστευτα συγκινητικό.

«Μερικές φορές ακόμη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν καλά πράγματα...»

Το ξαναβλέπεις ποτέ;

«Ναι, το ξαναβλέπω μερικές φορές. Και ομολογώ, κάθε φορά που το βλέπω αρχίζω να κλαίω.»