Αρμάνι Μιλάνο - Μπρέσια 81-90: Δεύτερη σερί ήττα και κατρακύλα στο πρωτάθλημα
Την τέταρτη ήττα της στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις και τη δεύτερη σερί στο ιταλικό πρωτάθλημα σημείωσε η Αρμάνι Μιλάνο που ητήθηκε και πάλι στην έδρα της, αυτή τη φορά από την Μπρέσια με 81-90.
Να υπενθυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί η ήττα ξανά στο Μιλάνο, από τη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη για να κατρακυλήσει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 12-5. Η Μπρέσια φιγουράρει μόνη της στην κορυφή με ρεκόρ 15-2.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν εξαρχής δυναμικά στο ματς και πήραν προβάδισμα με +7 (2-9), με την ομάδα του κόουτς Ποέτα να βρίσκει άμεσα αντίδραση (25-20). Οι γηπεδούχοι κατάφεραν μάλιστα να χτίσουν διψήφια διαφορά στο δεύτερο δεκάλεπτο που έφτασε και το +14 (45-31). Η Μπρέσια ανέτρεψε το σκορ παιρνοντας μάλιστα και το προβάδισμα (58-59) με το παιχνίδι να εξελίσσεται σε θρίλερ. Λίγα λεπτά πριν το φινάλε με την Αρμάνι να βρίσκεται μπροστά με 81-80, η Μπρέσια σκόραρε 10 συνεχόμενους αναπάντητους πόντους για να πάρει τη νίκη.
Κορυφαίους για τους νικητές ήταν ο Ντέλα Βάλε με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ και ο Μίρο Μπίλαν με double double 17 πόντων και 14 ριμπάουντ, ενώ για την Αρμάνι ξεχώρισε ο Μπρουκς με 19 πόντους και 3 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 25-20, 50-43, 64-66, 81-90
