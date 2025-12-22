Με πειστική εμφάνιση απέναντι στην Μπρέσια, η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε 86-76 στο ντέρμπι της κορυφής του ιταλικού πρωταθλήματος περιμένοντας τον Ολυμπιακό.

Η Βίρτους Μπολόνια έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα κορυφής στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς υποδέχτηκε την Μπρέσια, τη μοναδική ομάδα που βρισκόταν πάνω από αυτήν στη βαθμολογία, φτάνοντας σε μία καθαρή νίκη με 86-76, ανεβαίνοντας μόνη πρώτη στην κατάταξη χάρη και στο πλεονέκτημα της ισοβαθμία με 10-2.

Το παιχνίδι κύλησε σε απόλυτη ισορροπία στο πρώτο ημίχρονο, με τη Βίρτους να πηγαίνει στα αποδυτήρια με μικρό προβάδισμα (41-38). Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι άρχισαν να χτίζουν μια διαφορά ασφαλείας, την οποία και διαχειρίστηκαν με ψυχραιμία μέχρι το φινάλε.

Σε ατομικό επίπεδο, ξεχώρισε ο Παγιόλα, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 17 πόντους, εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και σημαντική συνεισφορά και στους υπόλοιπους τομείς, προσθέτοντας 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Κάρσεν Έντουαρντς τον ακολούθησε με 16 πόντους και 3 ασίστ.

Η Βίρτους στρέφει την προσοχή της στην EuroLeague, όπου την Πέμπτη (26/12, 21:30) θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την 18η αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 41-38, 66-53, 86-76