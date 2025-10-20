Τρεις προσαγωγές για τη φονική επίθεση στο πούλμαν – Σχέσεις με την ακροδεξιά αναφέρουν οι Ιταλοί

Ιταλία: Τρεις προσαγωγές για τη φονική ενέδρα στο πούλμαν - Σχέσεις με την ακροδεξιά αναφέρουν οι Ιταλοί
Η Εισαγγελία της Ριέτι συνεχίζει αδιάκοπα τις έρευνες για να εντοπίσει τους υπεύθυνους της φονικής επίθεσης με πέτρες εναντίον του πούλμαν των οπαδών της Πιστόια, που κόστισε τη ζωή στον οδηγό Ραφαέλε Μαριανέλα. Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport που επικαλείται πληροφορίες του πρακτορείου Ansa, έχουν προσαχθεί τρία άτομα που σχετίζονται με την επίθεση, ενώ δύο φαίνεται να συνδέονται με ακροδεξιές οργανώσεις.
Το βράδυ της επίθεσης, οι αρχές οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα 12 άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο, για να καταθέσουν ως μάρτυρες, εξήγησε ο εισαγγελέας της Ριέτι, Πάολο Αουριέμμα, που έχει ανοίξει δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες.
Εν αναμονή της νεκροψίας που διατάχθηκε από τις δικαστικές αρχές, φαίνεται ότι ο 65χρονος οδηγός πέθανε ακαριαία από κρανιοπροσωπικό τραύμα που προκλήθηκε από τις πέτρες που εκτοξεύτηκαν στο πούλμαν από οπαδούς της Ριέτι μετά τον αγώνα στο PalaSojourner με αντίπαλο τη Σεμπαστιάνι. Για αυτόν τον λόγο, οι ανακριτικές αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια εξέτασης DNA στην πέτρα, ώστε να εντοπιστεί ο δράστης της μοιραίας ρίψης. Παράλληλα, αναζητούνται εικόνες από κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των υπευθύνων της επίθεσης.
