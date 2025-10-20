Ιταλία: Τραγωδία σε φερόμενη ενέδρα οπαδών μετά από αγώνα μπάσκετ
Σοκ στην Ιταλία καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ύστερα από φερόμενη ενέδρα οπαδών, μετά από αγώνα του πρωταθλήματος της Α2 του ιταλικού μπάσκετ. Πιο συγκεκριμένα, φίλαθλοι της Πιστόια επέστρεφαν από τον αγώνα όπου η ομάδα τους επικράτησε της Ριέτι με 88-73.
Το πούλμαν όπου βρίσκονταν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων, φαίνεται να δέχθηκε επίθεση από οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι πέταξαν αντικείμενα προς αυτό. Ένα από αυτά, είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει θανάσιμα τραύματα στον έναν από τους οδηγούς του λεωφορείου.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, έχει ήδη αρχίσει η έρευνα για το περιστατικό.
