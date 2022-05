Ο Τόρνικε Σενγκέλια είχε τραυματιστεί στο πρόσφατο ματς της Βίρτους με την Πέζαρο και θα μείνει εκτός δράσης για διάστημα δέκα ημερών.

Διάστρεμμα στον αστράγαλο αντιμετωπίζει τελικά ο Τόρνικε Σενγκέλια, όπως ενημέρωσε η Βίρτους Μπολόνια. Κάτι που σημαίνει πρακτικά πως ο Γεωργιανός διεθνής θα χρειαστεί μεν να μείνει off για περίπου δέκα ημέρες, αλλά θα είναι διαθέσιμος εφόσον η ομάδα του προχωρήσει περαιτέρω στα playoffs της Serie A.

Η Βίρτους είναι στο 1-0 κόντρα στην Πέζαρο για τα προημιτελικά και κατά την διάρκεια του Game 1 ο 31χρονος φόργουορντ είχε αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το παρκέ. Υπήρχαν μάλιστα φόβοι για μεγαλύτερη ζημιά, παρ' όλα αυτά κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε.

Ο Σενγκέλια μετρά 11.9 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ ανά 22.8 λεπτά παρουσίας σε 9 εμφανίσεις στην ιταλική Λίγκα, απ' όταν ενσωματώθηκε στη Βίρτους τον Μάρτιο, μετά την αποχώρηση του από τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

