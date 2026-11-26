Δείτε την εντυπωσιακή παρακάμερα του Ολυμπιακού από το παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Την τέταρτή του νίκη στη EuroLeague πέτυχε ο Ολυμπιακός και μάλιστα με εμφατικό τρόπο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποδέχθηκαν τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και πήραν το θετικό αποτέλεσμα με 104-79.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανέβασε ένα εντυπωσιακό βίντεο, με την παρακάμερα του αγώνα. Πλάνα από τον κόσμο στις εξέδρες, τους πανηγυρισμούς των παικτών, αλλά και το... φατούρο στον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος έκανε το κορυφαίο παιχνίδι του με τα «ερυθρόλευκα».