Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ 104-79: Η παρακάμερα του αγώνα
Την τέταρτή του νίκη στη EuroLeague πέτυχε ο Ολυμπιακός και μάλιστα με εμφατικό τρόπο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποδέχθηκαν τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και πήραν το θετικό αποτέλεσμα με 104-79.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανέβασε ένα εντυπωσιακό βίντεο, με την παρακάμερα του αγώνα. Πλάνα από τον κόσμο στις εξέδρες, τους πανηγυρισμούς των παικτών, αλλά και το... φατούρο στον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος έκανε το κορυφαίο παιχνίδι του με τα «ερυθρόλευκα».
Δείτε το βίντεο του Ολυμπιακού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Χάποελ - Ολυμπιακός: Το τάιμ-άουτ του Ιτούδη για το οποίο μιλά σήμερα όλη η Euroleague
- Παπαδογιάννης στο Gazz Floor by Novibet: «Με Τζόσεφ, Βεζένκοβ & Φουρνιέ εκτός, ο Ολυμπιακός είχε τον Μιλουτίνοφ μέσα και έμοιαζε να παίζει με τέσσερις παίκτες»
- Μπούτσκος στο Gazz Floor by Novibet: «Απίστευτα ψυχικά αποθέματα ο Ολυμπιακός, οι ηγέτες έχουν θέσει τον τόνο»