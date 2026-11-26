Χάποελ Τελ Αβίβ: Υπέβαλε αίτημα να «μετακομίσει» στο Μονακό για τους εντός έδρας αγώνες της στη EuroLeague
Σημαντική αλλαγή θέλει να πραγματοποιήσει η Χάποελ Τελ Αβίβ, ενόψει των εντός έδρας αγώνων της στη EuroLeague.
Συγκεκριμένα η διοίκηση της ισραηλινής ομάδας φαίνεται πως έχει καταθέσει αίτημα, προκειμένου να «μετακομίσει» από τη Βουλγαρία στο Μονακό για τους εντός έδρας αγώνες της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.
Το γήπεδο που θέλει να χρησιμοποιεί η ομάδα του Ιτούδη είναι αυτό της Μονακό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται μετά από την χρεοκοπία του συλλόγου.
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Μάλιστα σύμφωνα με μέσα του Ισραήλ, για να υλοποιηθεί η επιθυμία της Χάποελ, θα πρέπει να εγκριθεί από τις Αρμόδιες Αρχές, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των αθλητών, όσο και των οπαδών.
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