Χάποελ Τελ Αβίβ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-102: Με «σφραγίδα» Λούντμπεργκ έκανε το 2-0
Με τον Ίφε Λούντμπεργκ να ηγείται η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε (102-98) εκτός έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος στο Ισραήλ. Πλέον, η ομάδα του Όντεν Κάτας θέλει μια ακόμη νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν καλύτερη και είχε ένα ισχνό προβάδισμα (48-46 στο 20’), ωστόσο, στην επανάληψη τα πράγματα άλλαξαν. Η «ομάδα του λαού» είχε περισσότερη ενέργεια και βρέθηκε στο τέλος της τρίτης περιόδου να έχει ένα προβάδισμα 6 πόντων (73-79 στο 30’).
Στην τελευταία περίοδο, η Χάποελ προσπάθησε να αντιδράσει με τον Γιαν Μαντάρ, αλλά δεν είχε άλλες λύσεις και γνώρισε την ήττα. Πλέον, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πρέπει να κερδίσει τρεις φορές για να φτάσει στον τίτλο.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μακάμπι ήταν ο Ίφε Λούντμπεργκ με 25 πόντους (5/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα), ενώ ο Σόρκιν πέτυχε άλλους 20 και ο Μπρισέτ 19 πόντους.
Από τους ηττημένους μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιαμ Μάνταρ με 34 πόντους (4/10 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 11/13 βολές) και μοίρασε 10 ασίστ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα.
Το Game 3 των δύο ομάδων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (21/6) στην έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-20, 48-46, 73-79, 98-102.
מכבי עולה ל-0:2 בגמר הפלייאוף— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) June 18, 2026
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