Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισραήλ, επικρατώντας με άνεση της Χάποελ Τελ Αβίβ (96-75) στον πρώτο τελικό της σειράς.

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Μακάμπι Τελ Αβίβ επιβλήθηκε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 96-75 στον πρώτο τελικό του ισραηλινού πρωταθλήματος, παίρνοντας προβάδισμα στη σειρά.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας είχε τον έλεγχο του αγώνα από νωρίς και δεν επέτρεψε στους αντιπάλους της να διεκδικήσουν ουσιαστικά τη νίκη. Παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον Λόνι Γουόκερ, βρήκε λύσεις σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της. Στην αντίπερα όχθη, η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη κλήθηκε να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Ο Ελάιτζα Μπράιαντ παρέμεινε εκτός, όπως συνέβη σε όλη τη διάρκεια των playoffs, ενώ από το παιχνίδι έλειψαν επίσης οι Οτούρου και Μπλέικνι, στερώντας από την ομάδα τρεις παίκτες με κομβικό ρόλο στην πορεία της μέσα στη σεζόν.

Η ομάδα του κόουτς Κάτας είχε πέντε παίκτες διψήφιους αποδεικνύοντας την επιθετική της πολυφωνία με κορυφαίο τον Τζέιλεν Χορντ με 20 πόντους και 1 ασίστ, ενώ για τη Χάποελ ο μοναδικός διψήφιος ήταν ο Τζόναθαν Μότλεϊ με 12 πόντους.

Η σειρά μεταφέρεται πλέον στην έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ, όπου θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός την Πέμπτη (18/06), με την ομάδα του Ιτούδη να αναζητά αντίδραση.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 49-34, 72-52, 96-75