Με τον Βασίλιε Μίτσιτς να σκοράρει με τρίποντο στα 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε (88-84) της Χάποελ Ιερουσαλήμ εκτός έδρας στο Game 1 των ημιτελικών.

Προβάδισμα για την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος Ισραήλ πήρε η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη κερδίζοντας (88-84) τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Game 1 των ημιτελικών εκτός έδρας και έκανε το 1-0 στη σειρά, την ώρα που οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν πως αρκετοί παίκτες σκέφτονται να αποχωρήσουν εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης που υπάρχει ξανά στη Μέση Ανατολή.

Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού με τρίποντο του Βασίλιε Μίτσιτς στα 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη «κλείδωσε» τη νίκη απέναντι σ’ έναν πολύ ανταγωνιστικό αντίπαλο.

Κορυφαίοι για τη Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν οι Γιαμ Μαντάρ και Ις Γουέινραϊτ με 25 και 21 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Κρις Τζόουνς πρόσθεσε άλλους 15 πόντους.

Ο Βασίλιε Μίσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, σημειώνοντας το πιο σημαντικό σουτ του αγώνα. Για τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Καντίν Κάρινγκτον με 16 πόντους, με τον Κάσιους Ουίνστον να ακολουθεί με 13 πόντους και τον Τζάστιν Σμιθ με 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 40-43, 68-71, 84-88.