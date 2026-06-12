Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Χολόν 89-61: «Σκούπισε» και πέρασε στους τελικούς
Στους τελικούς του πρωταθλήματος Ισραήλ θα βρίσκεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ, εκεί που περιμένει η Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη.
Το σύνολο του Κάτας δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει στο Game 3 των ημιτελικών με 89-61 της Χολόν. Έτσι έκανε το 3-0 στη σειρά και θα διεκδικήσει τον τίτλο. Οι τελικοί ξεκινούν στις 15 Ιούνη, με την Μακάμπι να είναι γηπεδούχος στον πρώτο τελικό.
Για τους νικητές ο Χόαρντ είχε 18 πόντους, ο Κλαρκ μέτρησε 14 πόντους με 8 ριμπάουντ και ο Χάνκινς τελείωσε στους 14 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων ο Ράιτ είχε 14 πόντους και ο Σανόγκο πρόσθεσε 12.
H Mακάμπι θέλει να επιστρέψει στα πρωταθλήματα μετά το 2024 και να πάρει το 58ο της ιστορίας της.
Τα δεκάλεπτα: 20-11, 42-35, 67-44, 89-61
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