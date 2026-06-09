Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται η Χάποελ Ιερουσαλήμ ενόψει του δεύτερου ημιτελικού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς οι εξελίξεις στο Ισραήλ έχουν επηρεάσει άμεσα το ρόστερ της ομάδας, με αρκετούς ξένους παίκτες να αποχωρούν από τη χώρα.

Η κατάσταση ασφαλείας στο Ισραήλ, μετά τις πυραυλικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, έχει επηρεάσει άμεσα τους ξένους αθλητές της Χάποελ Ιερουσαλήμ, αρκετοί από τους οποίους επέλεξαν να αποχωρήσουν από τη χώρα.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Χάποελ Ιερουσαλήμ, οι Ξαβιέρ Σνιντ και Αϊζάια Μόμπλεϊ έχουν ήδη αποχωρήσει από τη χώρα, ενώ όλα δείχνουν ότι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν σύντομα και οι Τζοσάια-Τζόρνταν Τζέιμς με Όστιν Ουάιλι με τις απουσίες εν όψει του Game 2 των ημιτελικών με την Χάποελ Τελ Αβίβ να είναι εμφανείς και σημαντικές.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το θέμα του Καντίν Κάρινγκτον. Η συμμετοχή του στα επόμενα παιχνίδια κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη, καθώς υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να επιστρέψει και εκείνος στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στον σχεδιασμό της ομάδας.

Μετά από πολύωρες συζητήσεις ανάμεσα στους παίκτες και τη διοίκηση, οι Τζάρεντ Χάρπερ, Τζάστιν Σμιθ, Κάσιους Ουίνστον και Ντίμα Σκαπίντσεφ αποφάσισαν να παραμείνουν στο Ισραήλ και να συνεχίσουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, η διοίκηση ενημέρωσε τους αθλητές ότι από τις πρωινές ώρες έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό η καθημερινότητα σε αρκετές περιοχές της χώρας, γεγονός που συνέβαλε στην απόφασή τους να παραμείνουν διαθέσιμοι για τη συνέχεια της ημιτελικής σειράς.

Η τοποθέτηση του ιδιοκτήτη της ομάδας

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Ιερουσαλήμ, Ματάν Άντελσον, τοποθετήθηκε δημόσια για την κατάσταση που επικρατεί, κάνοντας λόγο για μία από τις δυσκολότερες στιγμές που έχει βιώσει από την ημέρα που ανέλαβε τον σύλλογο.

«Το τελευταίο 24ωρο ήταν από τα πιο σύνθετα και απαιτητικά που έχω ζήσει από τότε που αγόρασα την ομάδα. Κατανοώ πλήρως τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας και των πρωτοφανών γεγονότων που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κυριακής. Η αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε επηρέασε σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας των ξένων παικτών μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Άντελσον αποκάλυψε ότι πέρασε μεγάλο μέρος της Δευτέρας μιλώντας προσωπικά με τους αθλητές της ομάδας, προσπαθώντας να τους καθησυχάσει και να τους διαβεβαιώσει πως ο σύλλογος θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για την προστασία τους.

«Ως επικεφαλής της ομάδας αισθάνομαι ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους του συλλόγου και στον κόσμο που βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό μας. Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να κάνω τα πάντα ώστε να παραμείνουμε προσηλωμένοι στον μεγάλο μας στόχο, που δεν είναι άλλος από τη διεκδίκηση τίτλων», ήταν το μήνυμα που έστειλε προς τους φιλάθλους της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Υπενθυμίζεται ότι η ημιτελική σειρά απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ είχε διακοπεί εξαιτίας των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στη χώρα, με το κλίμα να παραμένει ιδιαίτερα ρευστό αναφορικά με τη διεξαγωγή των επόμενων αναμετρήσεων. Όπως έχει προγραμματιστεί μέχρι στιγμής, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τρίτη, με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ να καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες και μια πρωτόγνωρη κατάσταση εντός και εκτός παρκέ.