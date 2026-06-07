Ιτούδης για τους βομβαρδισμούς: «Η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα»

Ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τη διακοπή της αναμέτρησης με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, εξαιτίας των βομβαρδισμών από το Ιράν.

Σοκαρισμένοι ήταν οι παίκτες και όλα τα μέλη της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Χάποελ Ιερουσαλήμ από τη διακοπή του αγώνα, λόγω των πυραυλικών επιθέσεων που δέχθηκε το Ισραήλ από το Ιράν. Πολύ γρήγορα το γήπεδο εκκενώθηκε και οι αποστολές των δυο ομάδων οδηγήθηκαν στα καταφύγια για λόγους ασφαλείας.

Στη συνέχεια οι ομάδες επέστρεψαν στο παρκέ και οι αρχές της χώρας υποστήριζαν πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και πως μπορεί το παιχνίδι να γίνει κανονικά. Οι παίκτες της Χάποελ Ιερουσαλήμ, όμως αρνήθηκαν να αγωνιστούν και ζήτησαν το παιχνίδι να αναβληθεί οριστικά.

«Όλοι αυτή τη στιγμή τηλεφωνούν στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η κατάσταση τώρα. Μας είπαν ότι ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί, γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ. Μας είπαν ότι η Χάποελ Ιερουσαλήμ ήδη ετοιμάζεται να αποχωρήσει, αυτές είναι οι πληροφορίες που μου έδωσαν» δήλωσε ο Δημήτρης Ιτούδης σε μέσο ενημέρωσης του Ισραήλ.

«Αυτό ξεπερνά το μπάσκετ, πρέπει να καταλάβετε ότι η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Εκκένωσαν το γήπεδο, οπότε το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθεί ο αγώνας και να δούμε τι θα συμβεί. Θέλουμε να τελειώσουμε το παιχνίδι, προφανώς. Όλοι είδαν ότι ήμασταν καλοί σε αυτό το ματς, είχαμε προβάδισμα 10 πόντων στην τελευταία περίοδο. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα, αλλά όπως είπα, αυτό είναι κάτι περισσότερο από μπάσκετ» συμπλήρωσε.

