Γκαλίλ Ελιόν - Χάποελ Τελ Αβίβ 90-89: Ήττα σοκ πριν τα play-offs
Λίγες μέρες πριν την έναρξη των play-offs της EuroLeague, η Χάποελ Τελ Αβίβ ηττήθηκε από την Γκαλίλ Ελίον με 90-89.
Ο Δημήτρης Ιτούδης έκανε rotation, ξεκουράζοντας τους βασικούς παίκτης της ομάδας του, όμως το... πλήρωσε και ηττήθηκε από την τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος και παρέμεινε στη 2η θέση πίσω από τη πρωτοπόρο Μακάμπι με ρεκόρ 17-3.
Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Τζέιμς με 22 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπλέικνι με 16 και ο Μόντλεϊ που πέτυχε εξίσου 16 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 35-38, 68-68, 90-89
