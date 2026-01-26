«Όλα καλά; Mε καταλαβαίνετε;»: Ο Ιτούδης ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου με ελληνικά (vid)

Νίκος Καρφής
Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε ελληνικά και ρώσικα στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ επί της Μπερ Σεβά, έχοντας κέφια.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να επικρατήσει της Μπερ Σεβά με 112-108 στην παράταση. Πάντως η αναμέτρηση ήταν επεισοδιακή.

Ο Όφερ Γιανάι , ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ , σηκώθηκε από τη θέση του για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές και στο τραπέζι των σκόρερ για το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων, καθώς ανέφερε πως τρεις παίκτες της ομάδας του έχασαν ένα δόντι.

Mετά το τέλος του ματς ο Δημήτρης Ιτούδης ήταν κεφάτος και στη συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε την ομιλία του με ελληνικά για να ακολουθήσουν ρώσικα και αγγλικά. «Καλησπέρα. Όλα καλά; Με καταλαβαίνετε; Θα τα καταλάβει κάποιος όλα; Όχι;», είπε στα ελληνικά ο Έλληνας κόουτς που βρίσκεται στην πρώτη θέσης της Euroleague με τη Χάποελ.

