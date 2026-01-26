Επεισοδιακό το Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπερ Σεβά: Παίκτες του Ιτούδη έχασαν δόντια, ο πρόεδρος διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές

Νίκος Καρφής
Χάποελ

Επεισοδιακό ματς μεταξύ Χάποελ Τελ Αβίβ και Χάποελ Μπερ Σεβά, αφού παίκτες της ομάδας της Euroleague έχασαν τα δόντια τους μεταξύ άλλων.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να επικρατήσει της Μπερ Σεβά με 112-108 στην παράταση. Πάντως η αναμέτρηση ήταν επεισοδιακή.

Ο Όφερ Γιανάι , ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ , σηκώθηκε από τη θέση του για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές και στο τραπέζι των σκόρερ για το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων, καθώς ανέφερε πως τρεις παίκτες της ομάδας του έχασαν ένα δόντι.

«Τρεις από τους παίκτες μας, ο Κρις Τζόουνς, ο Τόμερ Τζινάτ και ο Μπαρ Τιμόρ, έχασαν ένα δόντι. Σεβόμαστε την Μπερ Σεβά και τον Ράμι Χαντάρ, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θέλω να τραυματιστούν οι παίκτες μου», δήλωσε ο Όφερ Γιανάι στο Sport5.

