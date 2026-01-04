Ο Λόνι Γουόκερ θα μείνει εκτός απ' τις αναμετρήσεις με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αφού αναμένεται να λείψει για 1,5 μήνα σύμφωνα με τους Ισραηλινούς.

Η βαριά ήττα της Μακάμπι από την Μπάγερν Μονάχου μεσοβδόμαδα, συνοδεύτηκε από άλλη μία πολύ κακή είδηση για τους Ισραηλινούς. Ο Λόνι Γουόκερ τραυματίστηκε στον ώμο και όπως αναφέρει η «Walla», το διάστημα απουσίας του αναμένεται να είναι έως και 1,5 μήνας.

Κάτι που σημαίνει πως ο κορυφαίος σκόρερ της Μακάμπι θα απουσιάσει από τα παιχνίδια των Ισραηλινών απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα.

Η Μακάμπι αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στις 20 Ιανουαρίου για της 23η αγωνιστική της EuroLeague, ενώ δύο ημέρες αργότερα θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στην 24η στροφή της διοργάνωσης.

Στη Μακάμπι ήλπιζαν πως ο Γουόκερ θα λείψει για μικρότερο διάστημα, ενώ όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, θα γίνει επανεξέταση του τραυματισμού του στον ώμο. Με τους Ισραηλινούς να έχουν τα μάτια τους στραμμένα στην αγορά, ψάχνοντας ενδεχόμενο ενός παίκτη με προσωρινό συμβόλαιο για να αντικαταστήσει τον Γουόκερ, στο διάστημα της απουσίας του. Ενώ θυμίζουμε πως η ομάδα του Όντεντ Κάτας έχει μπει δυναμικά και στο παιχνίδι για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, όπως και ο Ολυμπιακός.

Σε 18 παιχνίδια της φετινής EuroLeague, ο Γουόκερ μετράει 15.3 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ, παίζοντας για 22'21''.