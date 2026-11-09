Ο Έλι Εντζάι ετοιμάζεται να γίνει εκ νέου κάτοικος Μαδρίτης, καθώς όπως όλα δείχνουν θα «σπάσει» ο δανεισμός του στην Μπανταλόνα και θα επιστρέψει στη Ρεάλ.

Έτοιμος να επιστρέψει στην ισπανική πρωτεύουσα για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι -όπως όλα δείχνουν- ο Έλι Εντζάι, με τη «Βασίλισσα» να «σπάει» τον δανεισμό του στην Μπανταλόνα, όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής της Χοβεντούτ.

«Φεύγει το επόμενο Σαββατοκύριακο, μετά το παιχνίδι με τη Σαραγόσα. Ο Έλι είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην Μπανταλόνα και έχει μεγάλη διάθεση να μας βοηθήσει σε αυτό το τελευταίο ματς. Στη συνέχεια, φυσικά, θα πάει να αγωνιστεί για τη Ρεάλ, καθώς αυτό είναι το αναμενόμενο και έτσι προβλέπεται από το συμβόλαιό του», είπε χαρακτηριστικά ο Ντάνι Μιρέτ.

Οι τραυματισμοί των Ντεκ και Γιάντουνεν αναγκάζουν τους Λος Μπλάνκος να ανακαλέσουν τον δανεισμό του 22χρονου Ισπανού πάουερ φόργουορντ, με ρίζες από τη Σενεγάλη, για την ενίσχυση της θέσης «4». Υπενθυμίζεται ότι οι Μαδριλένοι είχαν το εν λόγω δικαίωμα, σε περίπτωση που τραυματίζονταν δύο παίκτες στην ίδια θέση, όπως και συνέβη.

Στα επτά παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στo ισπανικό πρωτάθλημα, ο Εντζάι έχει μέσο όρο 8,1 πόντους (με 42,1% ευστοχία στα τρίποντα), 3,9 ριμπάουντ και 0,6 τάπες, συγκεντρώνοντας 7,4 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Να σημειωθεί πως ο φέρελπις αθλητής επέστρεψε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού το καλοκαίρι και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τη «Βασίλισσα», έως το καλοκαίρι του 2028. Στην πρώτη του θητεία στην ισπανική πρωτεύουσα, πανηγύρισε μια EuroLeague, τρία πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Copa del Rey και τρία Super Cup.

Με τη θυγατρική των Ατλάντα Χοκς στη G-League μέτρησε 8,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο.