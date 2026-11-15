Τέταρτη διαδοχική νίκη για τη Μανρέσα, η οποία πήρε το διπλό στην έδρα της Γιέιδα με 98-92.

Η Μανρέσα συνέχισε τις νίκες και έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές. Η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο EuroCup (18/11, 21:30), φιλοξενήθηκε από τη Γιέιδα για την 8η αγωνιστική της Liga Endesa και πήρε το διπλό με 98-92.

Οι Τζέι Ντι Νότε (15 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 4 λάθη) και Τίμι Άλεν (24 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη) ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν για τη Μανρέσα.

Από πλευράς Γιέιδα, εξαιρετικός ήταν ο Ντάριους ΜακΓκί, ο οποίος είχε 25 πόντους, 3 ασίστ και 1 λάθος.

Το παιχνίδι της Μανρέσα με τον ΠΑΟΚ, θα γίνει στην Ισπανία, με τους Θεσσαλονικείς να είχαν πάρει τη νίκη με 93-78 στο ματς του πρώτου γύρου.

Τα δεκάλεπτα: 25-32, 46-54, 71-77, 92-98

ILERNA LLEIDA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST TO STL BLK (F/A) DUNK PF (C/D) +/- VAL (PIR) 0 D. McGhee 27:46 25 4/5 (80%) 5/10 (50%) 2/2 (100%) 0 0 0 3 1 0 0/0 0 2/4 +2 23 1 J. Batemon 23:56 11 5/6 (83%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 2 0 2 3 1 1 0/2 0 1/3 -8 13 3 M. Ejim 18:05 3 0/1 (0%) 0/4 (0%) 3/4 (75%) 2 0 2 0 2 2 0/0 0 4/3 -5 -2 5 O. Paulí 15:23 2 1/4 (25%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 0 1 3 1 0 0/0 0 2/0 -12 -1 6 D. García 20:41 6 0/2 (0%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 2 0 2 6 4 1 0/0 0 3/1 -7 5 8 M. Hughes 24:13 21 1/1 (100%) 5/6 (83%) 4/4 (100%) 1 1 2 0 1 0 1/0 0 5/3 +1 20 14 M. Sanz 26:50 12 3/4 (75%) 2/3 (67%) 0/0 (0%) 2 0 2 0 1 2 0/0 1 4/1 +3 10 22 J. Shurna 09:17 0 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 2 0 2 0 1 0 0/0 0 1/0 -9 0 23 K. Kuath 16:24 4 2/4 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 2 3 0 0 1 1/0 0 1/1 -2 7 25 Z. Perrin 17:25 8 3/7 (43%) 0/0 (0%) 2/3 (67%) 3 1 4 2 2 1 0/2 1 2/3 -2 7 51 P. Torrens 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 56 A. Pou 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 - Team - 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 3 3 0 0 1 0/0 0 0/0 0 4 - ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS) 200:00 92 19/34 (56%) 14/31 (45%) 12/15 (80%) 16 7 23 17 13 10 2/4 2 25/19 - 86