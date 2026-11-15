Γιέιδα - Μανρέσα 92-98: Νίκη πριν από τον ΠΑΟΚ

Γιέιδα - Μανρέσα 92-98: Νίκη πριν από τον ΠΑΟΚ

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Τέταρτη διαδοχική νίκη για τη Μανρέσα, η οποία πήρε το διπλό στην έδρα της Γιέιδα με 98-92.

Η Μανρέσα συνέχισε τις νίκες και έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές. Η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο EuroCup (18/11, 21:30), φιλοξενήθηκε από τη Γιέιδα για την 8η αγωνιστική της Liga Endesa και πήρε το διπλό με 98-92.

Οι Τζέι Ντι Νότε (15 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 4 λάθη) και Τίμι Άλεν (24 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη) ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν για τη Μανρέσα.

Από πλευράς Γιέιδα, εξαιρετικός ήταν ο Ντάριους ΜακΓκί, ο οποίος είχε 25 πόντους, 3 ασίστ και 1 λάθος.

Το παιχνίδι της Μανρέσα με τον ΠΑΟΚ, θα γίνει στην Ισπανία, με τους Θεσσαλονικείς να είχαν πάρει τη νίκη με 93-78 στο ματς του πρώτου γύρου.

 

Τα δεκάλεπτα: 25-32, 46-54, 71-77, 92-98

ILERNA LLEIDA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
#ΠαίκτηςMINPTS2PT3PTFTOREBDREBREBASTTOSTLBLK (F/A)DUNKPF (C/D)+/-VAL (PIR)
0D. McGhee27:46254/5 (80%)5/10 (50%)2/2 (100%)0003100/002/4+223
1J. Batemon23:56115/6 (83%)0/1 (0%)1/2 (50%)2023110/201/3-813
3M. Ejim18:0530/1 (0%)0/4 (0%)3/4 (75%)2020220/004/3-5-2
5O. Paulí15:2321/4 (25%)0/1 (0%)0/0 (0%)1013100/002/0-12-1
6D. García20:4160/2 (0%)2/4 (50%)0/0 (0%)2026410/003/1-75
8M. Hughes24:13211/1 (100%)5/6 (83%)4/4 (100%)1120101/005/3+120
14M. Sanz26:50123/4 (75%)2/3 (67%)0/0 (0%)2020120/014/1+310
22J. Shurna09:1700/0 (0%)0/2 (0%)0/0 (0%)2020100/001/0-90
23K. Kuath16:2442/4 (50%)0/0 (0%)0/0 (0%)1230011/001/1-27
25Z. Perrin17:2583/7 (43%)0/0 (0%)2/3 (67%)3142210/212/3-27
51P. Torrens00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/000/000
56A. Pou00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/000/000
-Team-00/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0330010/000/004
-ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS)200:009219/34 (56%)14/31 (45%)12/15 (80%)167231713102/4225/19-86
KIDS&US MANRESA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
#ΠαίκτηςMINPTS2PT3PTFTOREBDREBREBASTTOSTLBLK (F/A)DUNKPF (C/D)+/-VAL (PIR)
0T. Allen28:47246/10 (60%)3/6 (50%)3/3 (100%)1232400/013/3-518
1L. Kolenda18:1770/1 (0%)2/4 (50%)1/2 (50%)3030110/102/2+55
2H. Benitez22:5293/4 (75%)1/1 (100%)0/0 (0%)3146310/002/2+816
4E. Vila18:1780/2 (0%)2/4 (50%)2/2 (100%)3141101/101/3+310
5L. Beaufort07:5641/1 (100%)0/0 (0%)2/2 (100%)0000010/001/1+15
6F. Bassas16:1330/0 (0%)1/2 (50%)0/0 (0%)1013100/003/0-42
8P. Tamba00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/000/000
13JD Notae25:55153/4 (75%)2/7 (29%)3/3 (100%)8083432/002/6+1325
14N. Ongenda15:54113/6 (50%)0/0 (0%)5/6 (83%)4371311/022/3+415
29P. Oriola24:0661/1 (100%)0/1 (0%)4/4 (100%)2241100/002/3+210
33I. Mobley20:26111/4 (25%)2/2 (100%)3/5 (60%)0111010/010/2011
91Y. Minchev01:1700/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/001/0+3-1
-Team-00/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0110100/000/000
-ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS)200:009818/33 (55%)13/27 (48%)23/27 (85%)251136181984/2419/25-116
@Photo credits: eurokinissi
     

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