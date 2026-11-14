Για ακόμα μία φορά, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι... πολύ σκληρός για να πεθάνει! Παρά τα προβλήματα του, παρά την αστοχία του (5/30 τρίποντα), βρήκε τον τρόπο να κάνει το 7-0 στο πρωτάθλημα και να μείνει μόνος του στην κορυφή, κόντρα σε μια πολύ μαχητική Καρδίτσα που δεν τα παράτησε ποτέ.
Ο Ταϊρί με 17 πόντους ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ, με τον Αλεξάντερ να είναι ο παίκτης-κλειδί σήμερα, με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, 6 εκ των οποίων επιθετικά και ένα εξ αυτών το πλέον κρίσιμο στο 67-70. Ο Καλάθης είχε 10 ασίστ (για 3 λάθη) με 6 πόντους, ενώ ο Χάτζινς που είχε 12 από το πρώτο μέρος, στο δεύτερο δε μπόρεσε να βοηθήσει.
7/7 για τον ΠΑΟΚ και ακολουθεί, πρώτα η Μανρέσα στο Eurocup (17/11) και έπειτα, το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη, πριν τη διακοπή.
Ο αγώνας:
Ο Τέρνερ μπήκε ζεστός από το ξεκίνημα και με δικούς του πόντους έκανε το 6-0, με τον ΠΑΟΚ να είναι άστοχος αρχικά, αλλά με τρίποντα από Χάτζινς, Χουγκάζ να περνάει μπροστά (8-9). Το παιχνίδι ήταν πολύ σκληρό στην 1η περίοδο, οι ομάδες δεν έβρισκαν εύκολα διαδρόμους, ο Μοτιεγιούνας έλεγχε τα ριμπάουντ, αλλά οι φιλοξενούμενοι με 2/12 τρίποντα ζορίζονταν (15-14). Ο Φόστερ με το που μπήκε έδωσε μια λύση από μακριά, ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να ανανεώνει επιθέσεις και με Χάτζινς, Ταϊρί, προηγήθεκε με 21-27. Ο Τέρνερ με 6 διαδοχικούς πόντους, ισοφάρισε (27-27) με τις απαντήσεις του ΠΑΟΚ να έρχονται με τρίποντα από Φόστερ, Χάτζινς (12π.) και με ένα καλάθι του Μοτιεγιούνας, έκλεισε το ημίχρονο στο 28-35.
Η Καρδίτσα μπήκε στο 2ο ημίχρονο, προσπαθώντας να χτυπήσει στον Μοτιεγιούνας, κάτι που έκανε κυρίως με τον Τέρνερ, ενώ με καλάθι του Τζάκσον, πέρασε μπροστά (42-41). Η επιστροφή του Αλεξάντερ έδωσε περισσότερη αμυντική ισορροπία στον ΠΑΟΚ, ο Καλάθης "διάβαζε" καλύτερα στην επίθεση και παρά τον εκνευρισμό που έφεραν κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, με Μουρ, Αλεξάντερ για το 45-51 στο τέλος της 3ης περιόδου. H Καρδίτσα πίεσε τον Χάτζινς, ο ΜακΡέι έδωσε κάποιες λύσεις (53-58), ο Καλάθης όμως με 4 σερί πόντους, έκανε το 53-62, αλλά οι γηπεδούχοι με ένα 6-0 επέστρεψαν (59-62). Ο ΠΑΟΚ πήγε σε κοντό σχήμα, ο Κ. Μουρ πίεσε στο ριμπάουντ και έκανε το 62-62, με την επιστροφή του Αλεξάντερ όμως, η άμυνα έσφιξε ξανά και με ένα 6-0 ξανά, πήγε στο 62-68. Με μία τάπα του Αλεξάντερ και 2/2 βολές του Ταϊρί, έκανε το 62-70, ο Φράνσις με γκολ-φάουλ και ο ΜακΡέι μετά το λάθος του Χάτζινς, μείωσαν σε 67-70, ενώ μετά το άστοχο τρίποντο του Ταϊρί, ο Αλεξάντερ πήρε ένα ακόμα επιθετικό ριμπάουντ και με 2/2 βολές, έκανε το 67-72. Φράνσι και Ταϊρί έκαναν το 69-74.
Τα δεκάλεπτα: 15-14, 28-35, 45-51, 69-74
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Για ακόμα μία φορά, προσαρμόστηκε στις συνθήκες του παιχνιδιού και παρά τα 5/30 τρίποντα του, πήρε 14 επιθετικά ριμπάουντ
MVP O… Κάιλ Αλεξάντερ, που μπορεί να μην ήταν πρώτος σκόρερ, αλλά με 10 πόντους (2/2 διπ., 6/7 βολές) και 7 ριμπάουντ, 6 εξ αυτών επιθετικά και 1 καθοριστικό, με το οποίο έκανε το 67-70, 67-72, μάζεψε 17 βαθμούς στο ranking.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μπριν Ταϊρί που είχε 0/6 τρίποντα μεν, έδωσε 17 πόντους δε (6/8 διπ., 5/5 βολές), όντας ψύχραιμος στο τέλος, παρά και το πολύ... ξύλο που δέχθηκε.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Τζάστιν Τέρνερ "κουβάλησε" ξανά την Καρδίτσα επιθετικά, έχοντας 17 πόντους (7/13 διπ., 0/3 τριπ., 3/3 βολές), ενώ είχε και 5 ασίστ
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τρέβορ Χάτζινς είχε 12 πόντους από το πρώτο ημίχρονο, αλλά σούταρε 2/9 τρίποντα και στο 2ο ημίχρονο, έδειχνε σε... άλλο γήπεδο
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο ΠΑΟΚ πήρε 10 πόντους από δεύτερες επιθέσεις, καθοριστικό στατιστικό σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι, ενώ βρήκε 23 από τρανζίσιον!
Τα ομαδικά στατιστικά:
|ASK Karditsa IAPONIKI
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: N. Papanikopoulos
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|K. Jackson *
|32:01
|8
|3/12
|25%
|1/6
|16%
|2/6
|33%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|5
|3
|2
|0
|3
|1
|5
|1
|J. Turner *
|35:25
|17
|7/16
|43%
|7/13
|53%
|0/3
|0%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|5
|1
|2
|0
|0
|-5
|13
|2
|K. Moore *
|23:36
|5
|2/3
|66%
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|2
|4
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|-14
|10
|9
|A. Petropoulos (C) *
|21:03
|2
|0/5
|0%
|0/2
|0%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|-1
|-2
|33
|F. Okoro *
|12:36
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|4
|1
|0
|0
|-9
|4
|6
|M. Pasagiannis
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|J. McRae
|18:11
|12
|3/10
|30%
|3/9
|33%
|0/1
|0%
|6/8
|75%
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|0
|0
|1
|4
|8
|N. Gkikas
|8:58
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|-3
|2
|10
|J. Francis
|20:59
|14
|5/5
|100%
|5/5
|100%
|0/0
|0%
|4/7
|57%
|4
|4
|8
|0
|4
|1
|1
|0
|9
|19
|11
|K. Bilalis
|5:25
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|-5
|4
|12
|K. Kabouridis
|7:30
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|-1
|17
|A. Roumoglou
|14:16
|5
|2/3
|66%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|8
|Team / Coaches
|1
|1
|2
|2
|0
|TOTAL
|200
|69
|25/61
|40%
|22/44
|50%
|3/17
|17%
|16/21
|76%
|8
|22
|30
|14
|23
|11
|5
|0
|66
|PAOK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|STARTERS
|5
|B. Tyree
|28:20
|17
|6/14
|42%
|6/8
|75%
|0/6
|0%
|5/5
|100%
|0
|0
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|1
|11
|8
|K. Alexander
|21:07
|10
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|6/7
|85%
|6
|1
|7
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|17
|9
|N. Chougkaz
|21:13
|5
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|1/3
|33%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|1
|2
|1
|0
|1
|-1
|6
|12
|T. Hudgins
|20:32
|12
|5/12
|41%
|3/3
|100%
|2/9
|22%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|3
|1
|0
|0
|5
|8
|18
|N. Persidis (C)
|22:22
|4
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|2/3
|66%
|1
|3
|4
|0
|4
|0
|1
|0
|9
|7
|BENCH
|1
|N. Mitrou-Long
|3:31
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|0
|14
|D. Kaklamanakis
|2:40
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|1
|17
|M. Foster
|24:04
|10
|4/9
|44%
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|1
|1
|3
|2
|0
|-5
|10
|20
|D. Motiejunas
|14:46
|7
|2/5
|40%
|2/3
|66%
|0/2
|0%
|3/4
|75%
|1
|6
|7
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|9
|26
|B. Moore
|17:23
|2
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|3
|1
|1
|1
|0
|5
|33
|N. Calathes
|24:02
|6
|3/9
|33%
|3/5
|60%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|10
|2
|3
|1
|0
|10
|13
|77
|T. Bazinas
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|0
|0
|TOTAL
|200
|74
|25/61
|40%
|20/31
|64%
|5/30
|16%
|19/23
|82%
|14
|30
|44
|16
|24
|14
|6
|5
|91
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