Τίποτα δεν τον σταματά! Ο ΠΑΟΚ έκανε το 7/7 και έμεινε μόνος του στην κορυφή της GBL, περνώντας νικηφόρα και από την Καρδίτσα, πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη.

Για ακόμα μία φορά, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι... πολύ σκληρός για να πεθάνει! Παρά τα προβλήματα του, παρά την αστοχία του (5/30 τρίποντα), βρήκε τον τρόπο να κάνει το 7-0 στο πρωτάθλημα και να μείνει μόνος του στην κορυφή, κόντρα σε μια πολύ μαχητική Καρδίτσα που δεν τα παράτησε ποτέ.

Ο Ταϊρί με 17 πόντους ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ, με τον Αλεξάντερ να είναι ο παίκτης-κλειδί σήμερα, με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, 6 εκ των οποίων επιθετικά και ένα εξ αυτών το πλέον κρίσιμο στο 67-70. Ο Καλάθης είχε 10 ασίστ (για 3 λάθη) με 6 πόντους, ενώ ο Χάτζινς που είχε 12 από το πρώτο μέρος, στο δεύτερο δε μπόρεσε να βοηθήσει.

7/7 για τον ΠΑΟΚ και ακολουθεί, πρώτα η Μανρέσα στο Eurocup (17/11) και έπειτα, το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη, πριν τη διακοπή.

Ο αγώνας:

Ο Τέρνερ μπήκε ζεστός από το ξεκίνημα και με δικούς του πόντους έκανε το 6-0, με τον ΠΑΟΚ να είναι άστοχος αρχικά, αλλά με τρίποντα από Χάτζινς, Χουγκάζ να περνάει μπροστά (8-9). Το παιχνίδι ήταν πολύ σκληρό στην 1η περίοδο, οι ομάδες δεν έβρισκαν εύκολα διαδρόμους, ο Μοτιεγιούνας έλεγχε τα ριμπάουντ, αλλά οι φιλοξενούμενοι με 2/12 τρίποντα ζορίζονταν (15-14). Ο Φόστερ με το που μπήκε έδωσε μια λύση από μακριά, ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να ανανεώνει επιθέσεις και με Χάτζινς, Ταϊρί, προηγήθεκε με 21-27. Ο Τέρνερ με 6 διαδοχικούς πόντους, ισοφάρισε (27-27) με τις απαντήσεις του ΠΑΟΚ να έρχονται με τρίποντα από Φόστερ, Χάτζινς (12π.) και με ένα καλάθι του Μοτιεγιούνας, έκλεισε το ημίχρονο στο 28-35.

Η Καρδίτσα μπήκε στο 2ο ημίχρονο, προσπαθώντας να χτυπήσει στον Μοτιεγιούνας, κάτι που έκανε κυρίως με τον Τέρνερ, ενώ με καλάθι του Τζάκσον, πέρασε μπροστά (42-41). Η επιστροφή του Αλεξάντερ έδωσε περισσότερη αμυντική ισορροπία στον ΠΑΟΚ, ο Καλάθης "διάβαζε" καλύτερα στην επίθεση και παρά τον εκνευρισμό που έφεραν κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, με Μουρ, Αλεξάντερ για το 45-51 στο τέλος της 3ης περιόδου. H Καρδίτσα πίεσε τον Χάτζινς, ο ΜακΡέι έδωσε κάποιες λύσεις (53-58), ο Καλάθης όμως με 4 σερί πόντους, έκανε το 53-62, αλλά οι γηπεδούχοι με ένα 6-0 επέστρεψαν (59-62). Ο ΠΑΟΚ πήγε σε κοντό σχήμα, ο Κ. Μουρ πίεσε στο ριμπάουντ και έκανε το 62-62, με την επιστροφή του Αλεξάντερ όμως, η άμυνα έσφιξε ξανά και με ένα 6-0 ξανά, πήγε στο 62-68. Με μία τάπα του Αλεξάντερ και 2/2 βολές του Ταϊρί, έκανε το 62-70, ο Φράνσις με γκολ-φάουλ και ο ΜακΡέι μετά το λάθος του Χάτζινς, μείωσαν σε 67-70, ενώ μετά το άστοχο τρίποντο του Ταϊρί, ο Αλεξάντερ πήρε ένα ακόμα επιθετικό ριμπάουντ και με 2/2 βολές, έκανε το 67-72. Φράνσι και Ταϊρί έκαναν το 69-74.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 28-35, 45-51, 69-74

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Για ακόμα μία φορά, προσαρμόστηκε στις συνθήκες του παιχνιδιού και παρά τα 5/30 τρίποντα του, πήρε 14 επιθετικά ριμπάουντ

MVP O… Κάιλ Αλεξάντερ, που μπορεί να μην ήταν πρώτος σκόρερ, αλλά με 10 πόντους (2/2 διπ., 6/7 βολές) και 7 ριμπάουντ, 6 εξ αυτών επιθετικά και 1 καθοριστικό, με το οποίο έκανε το 67-70, 67-72, μάζεψε 17 βαθμούς στο ranking.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μπριν Ταϊρί που είχε 0/6 τρίποντα μεν, έδωσε 17 πόντους δε (6/8 διπ., 5/5 βολές), όντας ψύχραιμος στο τέλος, παρά και το πολύ... ξύλο που δέχθηκε.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Τζάστιν Τέρνερ "κουβάλησε" ξανά την Καρδίτσα επιθετικά, έχοντας 17 πόντους (7/13 διπ., 0/3 τριπ., 3/3 βολές), ενώ είχε και 5 ασίστ

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τρέβορ Χάτζινς είχε 12 πόντους από το πρώτο ημίχρονο, αλλά σούταρε 2/9 τρίποντα και στο 2ο ημίχρονο, έδειχνε σε... άλλο γήπεδο

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο ΠΑΟΚ πήρε 10 πόντους από δεύτερες επιθέσεις, καθοριστικό στατιστικό σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι, ενώ βρήκε 23 από τρανζίσιον!

Τα ομαδικά στατιστικά:

ASK Karditsa IAPONIKI FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: N. Papanikopoulos MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 K. Jackson * 32:01 8 3/12 25% 1/6 16% 2/6 33% 0/0 0% 0 2 2 5 3 2 0 3 1 5 1 J. Turner * 35:25 17 7/16 43% 7/13 53% 0/3 0% 3/3 100% 0 2 2 5 1 2 0 0 -5 13 2 K. Moore * 23:36 5 2/3 66% 2/3 66% 0/0 0% 1/1 100% 2 4 6 0 1 0 0 0 -14 10 9 A. Petropoulos (C) * 21:03 2 0/5 0% 0/2 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 1 1 0 3 0 0 0 -1 -2 33 F. Okoro * 12:36 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 4 1 0 0 -9 4 6 M. Pasagiannis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 J. McRae 18:11 12 3/10 30% 3/9 33% 0/1 0% 6/8 75% 0 1 1 1 5 1 0 0 1 4 8 N. Gkikas 8:58 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 1 -3 2 10 J. Francis 20:59 14 5/5 100% 5/5 100% 0/0 0% 4/7 57% 4 4 8 0 4 1 1 0 9 19 11 K. Bilalis 5:25 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 1 0 -5 4 12 K. Kabouridis 7:30 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -1 17 A. Roumoglou 14:16 5 2/3 66% 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 1 2 3 1 1 1 1 0 5 8 Team / Coaches 1 1 2 2 0 TOTAL 200 69 25/61 40% 22/44 50% 3/17 17% 16/21 76% 8 22 30 14 23 11 5 0 66