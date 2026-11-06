Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα
Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε... σκριν στον Παναθηναϊκό με τη νίκη του στη SUNEL Arena απέναντι στον Ολυμπιακό με 57-62 καθώς τον βοήθησε να μείνει μόνος, πρώτος, στην κορυφή της βαθμολογίας.
Αντίθετα «έπιασε» τους «ερυθρόλευκους» στο 7-3 ρεκόρ σ' έναν... συνωστισμό στην 2η θέση με έξι ομάδες. Νωρίτερα η Ζάλγκιρις πέρασε από την έδρα της Μπεσίκτας κερδίζοντας με 67-83.
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη και για την Ντουμπάι καθώς επικράτησε μέσα στην Μπολόνια επί της Βίρτους με 75-93.
Η 10η αγωνιστική:
Τετάρτη 04/11:
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 112-115
Πέμπτη (05/11)
- Αναντολού Εφές - Παρί 90-95
- Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια 84-65
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 90-93
- Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 95-99
- Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 73-84
Παρασκευή (06/11)
- Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας 67-83
- Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 57-62
- Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι BC 75-93
- 21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι
Η Βαθμολογία:
- Παναθηναϊκός 8-2
- Ολυμπιακός 7-3
- Βαλένθια 7-3
- Φενέρμπαχτσε 7-3
- Ντουμπάι 7-3
- Μπαρτσελόνα 7-3
- Ερυθρός Αστέρας 7-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4
- Ζάλγκιρις 6-4
- Παρτίζαν 4-5
- Βίρτους Μπολόνια 4-6
- Μπεσίκτας 4-6
- Αναντολού Εφές 4-6
- Παρί 4-6
- Βιλερμπάν 4-6
- Μπάγερν Μονάχου 3-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
- Αρμάνι Μιλάνο 1-9
- Μπασκόνια 1-9
Η επόμενη αγωνιστική (11η):
Τετάρτη (11/11)
- 21:45: Παρί - Φενέρμπαχτσε
- 21:45: Παρτίζαν - Μπασκόνια
Πέμπτη (12/11)
- 21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC
- 21:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου
- 21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις
- 20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή (13/11)
- 19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια
- 21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
- 21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας
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