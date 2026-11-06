Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά και την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής και την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε... σκριν στον Παναθηναϊκό με τη νίκη του στη SUNEL Arena απέναντι στον Ολυμπιακό με 57-62 καθώς τον βοήθησε να μείνει μόνος, πρώτος, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αντίθετα «έπιασε» τους «ερυθρόλευκους» στο 7-3 ρεκόρ σ' έναν... συνωστισμό στην 2η θέση με έξι ομάδες. Νωρίτερα η Ζάλγκιρις πέρασε από την έδρα της Μπεσίκτας κερδίζοντας με 67-83.

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη και για την Ντουμπάι καθώς επικράτησε μέσα στην Μπολόνια επί της Βίρτους με 75-93.

Η 10η αγωνιστική:

Τετάρτη 04/11:

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 112-115

Πέμπτη (05/11)

Αναντολού Εφές - Παρί 90-95

Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια 84-65

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 90-93

Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 95-99

Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 73-84

Παρασκευή (06/11)

Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας 67-83

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 57-62

Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι BC 75-93

21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι

Η Βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 8-2 Ολυμπιακός 7-3 Βαλένθια 7-3 Φενέρμπαχτσε 7-3 Ντουμπάι 7-3 Μπαρτσελόνα 7-3 Ερυθρός Αστέρας 7-3 Ρεάλ Μαδρίτης 6-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4 Ζάλγκιρις 6-4 Παρτίζαν 4-5 Βίρτους Μπολόνια 4-6 Μπεσίκτας 4-6 Αναντολού Εφές 4-6 Παρί 4-6 Βιλερμπάν 4-6 Μπάγερν Μονάχου 3-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7 Αρμάνι Μιλάνο 1-9 Μπασκόνια 1-9

Η επόμενη αγωνιστική (11η):

Τετάρτη (11/11)

21:45: Παρί - Φενέρμπαχτσε

21:45: Παρτίζαν - Μπασκόνια

Πέμπτη (12/11)

21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC

21:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις

20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή (13/11)