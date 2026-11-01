Η Ρεάλ επικράτησε με 90-79 της Μπούργος λίγες μέρες πριν τη μάχη με τον Παναθηναϊκό (4/11, 21:45).

Με νίκη συνέχισε την πορεία της στο ισπανικό πρωτάθλημα η Ρεάλ. Οι Μαδριλενοι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα και επικράτησαν με 90-79 της Μπούργος. Με αυτόν τον τρόπο παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με 6-0. Οι ηττημένοι έπεσαν στο 2-4.

Από την πλευρά των νικητών ο Λουάου-Καμπαρό είχε 17 πόντους, ο Σούλγκα πρόσθεσε 14 πόντους και ο Σαρ σταμάτησε στους 11 πόντους με τα 9 ριμπάουντ αγγίζοντας το double double.

Πλέον το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ στρέφει την προσοχή του στο ματς με τον Παναθηναϊκό (4/11, 21:45) για την EuroLeague, δείχνοντας σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν αγωνίστηκαν κόντρα στη Μπούργος ο Μαλεντόν και ο Γιάντουνεν.

Τα δεκάλεπτα: 14-17, 39-31, 64-63, 90-79