Τεό Μαλεντόν και Μίκαελ Γιάντουνεν αναμένεται να μείνουν εκτός για σημαντικό χρονικό διάστημα, έπειτα από τους τραυματισμούς που υπέστησαν στην αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Άσχημα είναι τα νέα στο «στρατόπεδο» της Ρεάλ Μαδρίτης, με την ισπανική ομάδα να κάνει γνωστές τις ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση των τραυματισμών των Μίκαελ Γιάντουνεν και Τέο Μαλεντόν.

Όσον αφορά τον Φινλανδό φόργουορντ ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της «βασίλισσας» κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, υπέστη ολική ρήξη της πελματιαίας περιτονίας στο αριστερό του πόδι και αναμένεται να απουσιάσει για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Σχετικά με τον Τεό Μαλεντόν, ο οποίος τραυματίστηκε στο ματς κόντρα στους Τούρκους, όμως συνέχισε, υπέστη διάστρεμμα στο δεξί γόνατο.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Τεό Μαλεδόν, από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με διάστρεμμα στο δεξί γόνατο. Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται».



«Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Μίκαελ Γιαντούνεν, από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ολική ρήξη της πελματιαίας περιτονίας στο αριστερό του πόδι. Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται».

Parte médico de Jantunen. https://t.co/07h2EIiYry October 30, 2026