Παναθηναϊκός - Περιστέρι 95-75: Τα highlights της αναμέτρησης
Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό! Το Τριφύλλι επικράτησε του Περιστερίου με 95-75 και μετά την ήττα απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη EuroLeague, πέτυχε την τρίτη του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη GBL.
Κορυφαίος για τους Πράσινους ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 16 πόντους (4/4 βολές, 6/7 δίποντα), 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 1 λάθος, ενώ για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ξεχώρισε ο Ομάρ Πέιν με 8 πόντους (2/2 βολές, 3/9 δίποντα), 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη.
Δείτε τα highlights:
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