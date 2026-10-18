Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Περιστερίου με 95-75 στο «T-Center» και έκανε το 3/3 στη GBL. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό! Το Τριφύλλι επικράτησε του Περιστερίου με 95-75 και μετά την ήττα απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη EuroLeague, πέτυχε την τρίτη του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη GBL.

Κορυφαίος για τους Πράσινους ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 16 πόντους (4/4 βολές, 6/7 δίποντα), 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 1 λάθος, ενώ για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ξεχώρισε ο Ομάρ Πέιν με 8 πόντους (2/2 βολές, 3/9 δίποντα), 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη.

Δείτε τα highlights: