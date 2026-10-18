Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (18/10).

Σάββατο σήμερα (18/10) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι αρκετά... γεμάτο, με τη δράση ωστόσο να επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο και στα ξένα πρωταθλήματα μπάσκετ αλλά και σην 3η αγωνιστική της GBL.

Η ημέρα ξεκινάει με ποδόσφαιρο γυναικών και το ματς Σειρήνες Γρεβενών-Παναθηναικός (12:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2), καθώς και με τον αγώνα της Super League 2 ανάμεσα στην ΑΕΛ NOVIBET και τον Πανσερραϊκό (14:45 ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).

Όσον αφορά τη Super League, έχουμε σέντρα στην 7η αγωνιστική με το ματς Καλαμάτα-ΟΦΗ (16:00, Nova Sports), μία ώρα μετά ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (17:00, Magenta Sport 1 League), ενώ ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον Αστέρα Τρίπολης (17:30, ΣΚΑΙ). Αργότερα η Κηφισιά θα υποδεχτεί τον Άρη (20:00 Magenta Sport 1 League) και η βραδιά θα κλείσει στην Τούμπα με το τοπικό ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ηρακλής (21:00 Nova Sports Prime).

Στο εξωτερικό η δράση ξεκινάει με Bundesliga 2 όπου στις 14:00 η Καρλσρούη υποδέχεται την Ντάρμσταντ (Nova Sports 4) και η Αρμίνια Μπίλεφελντ την Όσναμπρικ (Nova Sports 3). Μία ώρα αργότερα η Οσασούνα θα αναμετρηθεί με την Σάνταντερ (15:00 Magenta Sport 3 League), και στις 16:00 η Φιορεντίνα με την Κόμο του Δουβίκα (Magenta Sport 1). Την ίδια ώρα το ενδιαφέρον στρέφεται και στην Αγγλία με το Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports), το Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ (Nova Sports Start), καθώς και το Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας(Nova Sports 2).

Στις 16:30 θα διεξαχθεί το Μπάγερ Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ (Nova Sports 6), στην συνέχεια το Σέλτικ-Χάρτς (17:00, Magenta Sport 2) και στις 17:15 το Θέλτα-Αλαβες (Magenta Sport 4 League). Αργότερα η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται και Άρσεναλ (18:30, Nova Sports) και ταυτόχρονα η Γκλάντμπαχ τη Χοφενχάιμ (18:30, Nova Sports 3). Η Μίλαν θα αναμετρηθεί με τη Αταλάντα (19:00, Magenta Sport 1) και μισή ώρα μετά η Μαλαγα με την Ρεάλ Σοσιεδάδ (19:30, Magenta Sport 3 League). Η ποδοσφαιρική βραδιά θα κλείσει με το Γιουβέντους-Λάτσιο (21:45, Magenta Sport 1) και το Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη (22:00, Magenta Sport 3 League).

Η δράση στην GBL αρχίζει με τον Βίκο Ιωαννίνων να υποδέχεται τον Ολυμπιακό (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 1) και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός το Περιστέρι (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 2). Τέλος στο βόλει ανδρών ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί εναντίον του Φλοίσβου (17:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις