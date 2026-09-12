Τσάντσαρ: Ρήξη μηνίσκου και... νυστέρι για τον Σλοβένο
Δεν σταματάνε τα προβλήματα τραυματισμών για τον Βλάτκο Τσάντσαρ! Ο Σλοβένος, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και θα χειρουργηθεί.
Ο 29χρονος πρώην NBAer, που επέστρεψε στην Ισπανία για την Σαν Πάμπλο Μπούργκος βλέπει την καριέρα του να ακολουθεί πτωτική πορεία εξαιτίας των αλλεπάλληλων τραυματισμών. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο, τη Δευτέρα (14/09) και το ακριβές χρονικό διάστημα της απουσίας του από τα παρκέ θα γίνει γνωστό μετά το χειρουργείο και θα κριθεί επίσης από την πορεία της αποκατάστασής του.
Υπενθυμίζεται ότι ο άλλοτε παίκτης των Νάγκετς και της Αρμάνι Μιλάνο έχασε όλη τη σεζόν 2023-24 λόγω ενός εξίσου σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2024-25 αγωνίστηκε μόλις σε 14 παιχνίδια στον «μαγικό κόσμο του NBA». Πέρυσι, οι τραυματισμοί δεν τον... εγκατέλειψαν ούτε στη Βόρεια Ιταλία, κάτι που είχε ως απόρροια, η καριέρα του στο Μιλάνο να τελειώσει άδοξα.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχασε και το EuroBasket 2025, με την επαγγελματική σταδιοδρομία του ταλαντούχου παίκτη να βρίσκεται σε κομβική καμπή.
ACTUALIDAD ACB— Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) September 11, 2026
🔵🔵 Vlatko Cancar estará, mínimo, 2 meses de baja.
El esloveno sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda en un entrenamiento con el Recoletas Salud San Pablo Burgos.
Pasará por quirófano en Alemania.#LigaEndesa pic.twitter.com/TbP5QTdAcO
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