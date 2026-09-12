Ο Βλάτκο Τσάντσαρ υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τα προβλήματα να συνεχίζονται για τον Σλοβένο αθλητή.

Δεν σταματάνε τα προβλήματα τραυματισμών για τον Βλάτκο Τσάντσαρ! Ο Σλοβένος, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και θα χειρουργηθεί.

Ο 29χρονος πρώην NBAer, που επέστρεψε στην Ισπανία για την Σαν Πάμπλο Μπούργκος βλέπει την καριέρα του να ακολουθεί πτωτική πορεία εξαιτίας των αλλεπάλληλων τραυματισμών. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο, τη Δευτέρα (14/09) και το ακριβές χρονικό διάστημα της απουσίας του από τα παρκέ θα γίνει γνωστό μετά το χειρουργείο και θα κριθεί επίσης από την πορεία της αποκατάστασής του.

Υπενθυμίζεται ότι ο άλλοτε παίκτης των Νάγκετς και της Αρμάνι Μιλάνο έχασε όλη τη σεζόν 2023-24 λόγω ενός εξίσου σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2024-25 αγωνίστηκε μόλις σε 14 παιχνίδια στον «μαγικό κόσμο του NBA». Πέρυσι, οι τραυματισμοί δεν τον... εγκατέλειψαν ούτε στη Βόρεια Ιταλία, κάτι που είχε ως απόρροια, η καριέρα του στο Μιλάνο να τελειώσει άδοξα.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχασε και το EuroBasket 2025, με την επαγγελματική σταδιοδρομία του ταλαντούχου παίκτη να βρίσκεται σε κομβική καμπή.