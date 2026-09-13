Άρης: Η 12αδα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα
Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Άρης είναι έτοιμος για το δεύτερο παιχνίδι του στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα, με στόχο να δείξουν ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα.
Στην πρώτη τους αναμέτρηση για το τουρνουά, αντιμετώπισαν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου γνώρισαν την ήττα με 92-87, ωστόσο έδειξαν καλά αγωνιστικά στοιχεία, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο.
Για το φιλικό κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη.
Η 12αδα του Άρη
Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίγιεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης, Μόργκαν, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Μπιρτς
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