Αρμάνι Μιλάνο: Παρελθόν ο Βλάτκο Τσάντσαρ
Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Βλάτκο Τσάντσαρ, ο οποίος αποτελεί με κάθε επισημότητα παρελθόν από την ιταλική ομάδα, στην οποία εντάχθηκε το στα μέσα του καλοκαιριού του 2025.
Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Σλοβένος φόργουορντ (2,03 μ.) αγωνίστηκε μόλις σε δύο αγώνες της Euroleague, όπου δεν μπόρεσε να προσφέρει βοήθεια στο σύνολο του Ετόρε Μεσίνα.
Στο παρελθόν, ο 28χρονος φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε 143 ματς του NBA με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, έχοντας κατά μέσο όρο 3.4 πόντους και 1.8 ριμπάουντ ανά 11 λεπτά συμμετοχής.
Η ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο
L’Olimpia e Cancar rescindono: “A presto, in campo”
🇮🇹 La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che il club e Vlatko Cancar hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto in corso. L'Olimpia desidera ringraziare Cancar per il comportamento esemplare, la… pic.twitter.com/L1kwYw64ho— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 22, 2025
