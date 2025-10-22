Ο Βλάτκο Τσάντσαρ δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Βλάτκο Τσάντσαρ, ο οποίος αποτελεί με κάθε επισημότητα παρελθόν από την ιταλική ομάδα, στην οποία εντάχθηκε το στα μέσα του καλοκαιριού του 2025.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Σλοβένος φόργουορντ (2,03 μ.) αγωνίστηκε μόλις σε δύο αγώνες της Euroleague, όπου δεν μπόρεσε να προσφέρει βοήθεια στο σύνολο του Ετόρε Μεσίνα.

Στο παρελθόν, ο 28χρονος φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε 143 ματς του NBA με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, έχοντας κατά μέσο όρο 3.4 πόντους και 1.8 ριμπάουντ ανά 11 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο