Ο Ζαν Μοντέρο είναι σε τρομερή κατάσταση στα Play Offs της ACB, με τον 22χρονο Δομινικανό να εντυπωσιάζει ξανά με τα νούμερά του, λίγο πριν μετακομίσει στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό.

Ο Ζαν Μοντέρο έχει διαλύσει την στατιστική στα παιχνίδια που έχει παίξει για τα Play Offs της ACB.

Η Βαλένθια μετρά μόνο νίκες μέχρι στιγμής στα νοκ άουτ του ισπανικού πρωταθλήματος, καθώς έχει «σκουπίσει» τις Μπιλμπάο και Μπανταλόνα, με τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος σύντομα θα φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού, να έχει διαλύσει την στατιστική σε αυτά τα παιχνίδια.

Ο Ζαν Μοντέρο μετρά 1.17 πόντους ανά κατοχή, σουτάροντας με 51.7% εντός παιδιάς, ενώ μόνο σε ένα παιχνίδι (το Game 2 με την Μπιλμπάο) ήταν μονοψήφιος.

Συνολικά, στα 5 παιχνίδια των Play Offs της ACB, ο Ζαν Μοντέρο μετρά 17.6 πόντους ανά αγώνα, με 63% στα δίποντα, 42% στα τρίποντα, 4.8 ασίστ, από τις οποίες κατά μέσο όρο η Βαλένθια βρίσκει 11.6 πόντους, 1.8 κλεψίματα και 2 λάθη.

Με λίγα λόγια, η Βαλένθια, μέσα από τα χέρια του Μοντέρο, είτε εκτελώντας, είτε δημιουργώντας, βρίσκει 29.2 πόντους ανά αγώνα, με τον νεαρό γκαρντ να αποτελεί κομβικό όπλο για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Πλέον η Βαλένθια και ο Ζαν Μοντέρο ετοιμάζονται για τους τελικούς απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με τον πρώτο τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις Πέμπτη 18/6 (21:00).

Τα παιχνίδια των τελικών της ACB θα είναι και οι τελευταίες παραστάσεις του Ζαν Μοντέρο με τη φανέλα της Βαλένθια, πριν φορέσει αυτή του Ολυμπιακού.