Μοντέρο: Η κίνηση του μέλλοντα παίκτη του Ολυμπιακού που ξεσήκωσε το γήπεδο και του κόστισε τεχνική ποινή
Ο Μοντέρο, μέχρι το 24' είχε ήδη 17 πόντους απέναντι στην Μπανταλόνα, όμως ο Γκιγέμ Βίβες... του χάλασε το μυαλό και τον ανάγκασε να δεχθεί τεχνική ποινή.
Συγκρκριμένα το 24' η Βαλένθια έκανε μπρος - πίσω, με τον Μοντέρο να πιάνει τη μπάλα για να μην δώσει στον Βίβες την δυνατότητα να βάλει καλάθι στον αιφνιδιασμό.
Ο Ισπανός γκαρντ της Μπανταλόνα έσπρωξε με... ισπανικό τρόπο τον Μοντέρο, με τον οσονούπω παίκτη του Ολυμπιακού να αντιδρά κάνοντας προσποίηση πως θα πετάξει τη μπάλα στον αντίπαλό του.
Αποτέλεμα ήταν οι διαιτητές να τιμωρήσουν αυτή την αντίδραση του Ζαν Μοντέρο με τεχνική ποινή, με το γήπεδο της Μπανταλόνα να ξεσηκώνεται εναντίον του.
Η τεχνική ποινή στον Μοντέρο:
La técnica a Jean Montero#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/QElr9BvvXZ— DAZN España (@DAZN_ES) June 14, 2026
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