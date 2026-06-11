Μπαρτσελόνα - Τενερίφη 97-89: Οι Καταλανοί αγκάλιασαν την πρόκριση, δεν έφτασε η 36άρα του Μιλς

Νίκος Καρφής
Μπαρτσελόνα - Τενερίφη 97-89: Οι Καταλανοί αγκάλιασαν την πρόκριση, δεν έφτασε η 36άρα του Μιλς

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να πάρει και το Game 2 στην έδρα της, επικράτησε με 97-89 της Τενερίφης και θέλει άλλη μια νίκη για να περάσει στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος.

Μπορεί να δυσκολεύτηκε σε ορισμένα σημεία του ματς η Μπαρτσελόνα, αλλά τελικά πήρε το ροζ φύλλο αγώνα και στο Game 2. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 97-89 της Τενερίφης και έτσι έκαναν το 2-0.

Οι γηπεδούχοι φόρτσαραν στα τελευταία λεπτά και καθάρισαν στο ματς για να πετύχουν τη δεύτερη νίκη τους. Από την πλευρά της Μπάρτσα o Bέσελι είχε 19 πόντους, ο Φαλ μέτρησε 16 πόντους και 15 είχε ο Πάντερ.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Πάτι Μιλς έκλεψε την παράσταση με 36 πόντους και 8/15 τρίποντα αλλά δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Το Game 3 είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο στην Τενερίφη.

 

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 48-38, 69-63, 97-89

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΠΑΝΙΑ Τελευταία Νέα