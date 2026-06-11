Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να πάρει και το Game 2 στην έδρα της, επικράτησε με 97-89 της Τενερίφης και θέλει άλλη μια νίκη για να περάσει στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος.

Μπορεί να δυσκολεύτηκε σε ορισμένα σημεία του ματς η Μπαρτσελόνα, αλλά τελικά πήρε το ροζ φύλλο αγώνα και στο Game 2. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 97-89 της Τενερίφης και έτσι έκαναν το 2-0.

Οι γηπεδούχοι φόρτσαραν στα τελευταία λεπτά και καθάρισαν στο ματς για να πετύχουν τη δεύτερη νίκη τους. Από την πλευρά της Μπάρτσα o Bέσελι είχε 19 πόντους, ο Φαλ μέτρησε 16 πόντους και 15 είχε ο Πάντερ.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Πάτι Μιλς έκλεψε την παράσταση με 36 πόντους και 8/15 τρίποντα αλλά δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Το Game 3 είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο στην Τενερίφη.

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 48-38, 69-63, 97-89