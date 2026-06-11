Μπαρτσελόνα - Τενερίφη 97-89: Οι Καταλανοί αγκάλιασαν την πρόκριση, δεν έφτασε η 36άρα του Μιλς
Μπορεί να δυσκολεύτηκε σε ορισμένα σημεία του ματς η Μπαρτσελόνα, αλλά τελικά πήρε το ροζ φύλλο αγώνα και στο Game 2. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 97-89 της Τενερίφης και έτσι έκαναν το 2-0.
Οι γηπεδούχοι φόρτσαραν στα τελευταία λεπτά και καθάρισαν στο ματς για να πετύχουν τη δεύτερη νίκη τους. Από την πλευρά της Μπάρτσα o Bέσελι είχε 19 πόντους, ο Φαλ μέτρησε 16 πόντους και 15 είχε ο Πάντερ.
Από την πλευρά των ηττημένων ο Πάτι Μιλς έκλεψε την παράσταση με 36 πόντους και 8/15 τρίποντα αλλά δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.
Το Game 3 είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο στην Τενερίφη.
Τα δεκάλεπτα: 25-27, 48-38, 69-63, 97-89
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