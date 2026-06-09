Ο κόσμος προσέφερε ένα μοναδικό standing ovation στον Πάου Γκασόλ στο περιθώριο του Game 1 της Μπαρτσελόνα με την Τενερίφη.

Μ’ ένα εντπωσιακό standing ovation υποδέχθηκαν οι φίλοι της Μπαρτσελόνα τον legend Πάου Γκασόλ, που βρέθηκε στις εξέδρες του Palau Blaugrana για να παρακολουθήσει το Game 1 των ημιτελικών των playoffs της Liga Endesa με την Τενερίφη.

Οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ μπορεί να διέλυσαν (100-67) την ομάδα των Καναρίων Νήσων, αλλά η αποθέωση που γνώρισε ο μύθος του ισπανικού μπάσκετ ήταν πρωτοφανής.

Όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο... πόδι και χειροκρότησε για αρκετή ώρα τον Πάου Γκασόλ που έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας της Καταλονίας (1998-2001) πριν περάσει τον Ατλαντικό και γράψει τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ.

Η εμφάνιση του στο cube του γηπέδου και η ευχαριστία του προς τον κόσμο για το χειροκρότημα ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή στο περιθώριο της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με την Τενερίφη.

