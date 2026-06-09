Σαρωτική ήταν η Μπαρτσελόνα στο Game 1 με την Τενερίφη (100-67) με πρωταγωνιστή τον Ντάριο Μπριθουέλα στους ημιτελικούς της Liga Endesa.

Παίζοντας με το πόδι στο... γκάζι η Μπαρτσελόνα ισοπέδωσε (100-67) την Τενερίφη στο Game 1 των ημιτελικών της Liga Endesa με τον Ντάριο Μπριθουέλα να βάζει την υπογραφή του. Ο Ισπανός γκαρντ με 18 πόντους οδήγησε εκ του ασφαλούς τους μπλαουγκράνα στο 1-0 στη σειρά των ημιτελικών των playoffs. Η Τενερίφη ήταν τραγική και ο μοναδικός που διασώθηκε ήταν ο Κέβιν Γέμπο με 16 πόντους.

Η Μπαρτσελόνα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης επέβαλλε τον ρυθμό της με πιεστική άμυνα και με τον Νίκολας Λαπροβίτολα να σηκώνει το βάρος στην επίθεση για τους Καταλανούς, ενώ συνέβαλλαν και οι Μπριθουέλα, Πάρα με συνέπεια να βρεθεί στο +8 (19-11 ατο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου. Η υπεροχή στα ριμπάουντ (26 έναντι 13 των φιλοξενούμενων) έδωσε πολλούς πόντους από δεύτερη ευκαιρία στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ που «έχτισε» μια σημαντική διαφορά (40-23 στο 16.30’’) που τη διατήρησε ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (46-27 στο 20’).

Η Τενερίφη ήταν ποολύ άστοχη από την περιφέρεια στο πρώτο 20λεπτο έχοντας μόλις 2/12 τρίποντα (17%) ενώ και στα δίποντα ήταν χαμηλά με 8/22 δίποντα (36%). Ο Τόμας Σκραμπ με 7 πόντους στο πρώτο ημίχρονο προσπαθούσε για την ομάδα του Τσους Βιντορέτα, ενώ ο Πάτι Μιλς είχε μόλις 4 πόντους και ο Μαρσελίνο Χουέρτας 2 πόντους μέχρι να πάνε στα αποδυτήρια οι ομάδες για το ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο το σκηνικό δεν άλλαξε, καθώς η Μπαρτσελόνα συνέχισε να πιέζει στην άμυνα και αυτό αποδείχθηκε από το γεγονός πως έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο έχοντας σημειώσει μόλις 48 πόντους! Ο Ντάριο Μπριθουέλα και οι Λαπροβίτολα, Πάρα και Σενγκέλια επέτρεψαν στους Καταλανούς να έχουν σε απόσταση (72-48 στο 30’) την Τενερίφη η οποία είχε διψήφιο μόνο τον Κέβιν Γέμπο με 16 πόντους, ενώ τελείωσε τον αγώνα με το πολύ χαμηλό ποσοστό του 17% (3/18 τρίποντα) στα σουτ από τα 6.75 που στέρησαν κάθε πιθανότητα της ομάδας των Καναρίων Νήσων να μπει στο παιχνίδι γνωρίζοντας μια μεγάλης έκτασης ήττα από την εξαιρετική συνολικά Μπαρτσελόνα.

Tο Game 2 των ημιτελικών του ισπανικού πρωταθλήματος ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και την Τενερίφη θα διεξαχθεί την Πέμπτη (11/6, 22:00) στο Palau Blaugrana.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-11, 46-27, 72-48, 100-67.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 4, Μάρκος 6 (2/3 τριπ.), Κέιλ 6, Βέσελι 4, Μπριθουέλα 18 (3/5 τριπ.), Σατοράνσκι 6, Ερνανγκόμεθ 8 (5 ριμπ.), Φαλ 6 (6 ριμπ.), Λαπροβίτολα 12 (4/7 τριπ.), Κλάιμπερν 5 (1/2 τριπ.), Σενγκέλια 14 (2/3 τριπ., 7 ριμπ., 4 ασίστ), Πάρα 11 (1/1 τριπ.).

ΤΕΝΕΡΙΦΗ (Βιντορέτα): Φερνάντεζ 2, Βαν Μπεκ 7 (1/3 τριπ.), Χουέρτας 8, Φρίντρικσον, Σκραμπ 9 (1/2 τριπ.), Σάστρε, Αμπρομάϊτις 7 (1/3 τριπ., 4 ριμπ.), Γιέμπο 16 (6 ριμπ.), Αλντερέτε 2, Γκουέρα 3, Ντόρνεϊκαμπ 4, Μιλς 9 (3/4 τριπ., 5 ασίστ).